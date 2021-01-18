Прогноз для Украины на неделю: правительство может уйти в отставку
Неделя с 18 января окажется напряженной для Украины – может поколебаться кресло под премьер-министром или даже всем правительством. Украинцы со своей стороны будут чувствовать опустошенность и бедность.
Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL дала прогноз для Украины с 18 по 24 января.
Общество
Наблюдается некое общее замедление и даже местами застой, который может разрушать и здоровье, и отношения. Кроме того, появляется общее ощущение опустошения, бедности, потому что денег становится все меньше, а цены растут все больше.
Политика
Велика вероятность изменений, может поколебаться кресло под премьером и правительством или какими ведущими руководителями. Вопрос, дойдет ли это действительно к отставке правительства остается открытым. Возможно, сами изменения произойдут позже, а сейчас лишь репетиция.
Экономика
Возникают проблемы в планировании. Что-то важное упустили, рассчитывая бюджет и выплаты и теперь приходится все решать в ручном режиме. Поэтому возможны агрессивные действия и принуждение вместо привычных и автоматических процессов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в январе Украину ждут финансовые трудности, политики будут делить между собой влияние и денежные потоки, а также возможно появление новых руководителей финансовых ведомств, рассказала Соломка.
Также по ее словам, в январе Скорпионам нужно будет с боем выбивать заработанным деньги, а вот труд Близнецов будет хорошо вознагражден.
В первый месяц 2021 года, согласно прогнозу здоровья от таролога, Овнам, Тельцам и Скорпионам лучше провести время дома и отдохнуть, Раков проблемы обойдут, а Козерогам стоит заняться физическими нагрузками.
Также таролог рассказала, что 2021 у многих знаков зодиака будет бушевать личная жизнь – Водолеи могут начать новые отношения, а Близнецы – найти настоящую любовь.
Соломка дала общий прогноз по картам Таро для всего "зодиака" на 2021-й. По ее словам, год обещает многим знакам настоящий прорыв.