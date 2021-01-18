Прогноз для Украины на неделю: правительство может уйти в отставку

Неделя с 18 января окажется напряженной для Украины – может поколебаться кресло под премьер-министром или даже всем правительством. Украинцы со своей стороны будут чувствовать опустошенность и бедность.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL дала прогноз для Украины с 18 по 24 января.

Общество

Наблюдается некое общее замедление и даже местами застой, который может разрушать и здоровье, и отношения. Кроме того, появляется общее ощущение опустошения, бедности, потому что денег становится все меньше, а цены растут все больше.

Политика

Велика вероятность изменений, может поколебаться кресло под премьером и правительством или какими ведущими руководителями. Вопрос, дойдет ли это действительно к отставке правительства остается открытым. Возможно, сами изменения произойдут позже, а сейчас лишь репетиция.

Экономика

Возникают проблемы в планировании. Что-то важное упустили, рассчитывая бюджет и выплаты и теперь приходится все решать в ручном режиме. Поэтому возможны агрессивные действия и принуждение вместо привычных и автоматических процессов.

Как сообщал OBOZREVATEL: