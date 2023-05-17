Проект ЯМариупольЖилье подписал меморандум о сотрудничестве с Правительством Франции и МОМ

В этом году Фонд Рината Ахметова стал партнером пилотного проекта социального жилья для переселенцев из Мариуполя #ЯМариупольЖилье. В первом реконструированном и модернизированном доме-общежитии в Днепре на 35 квартир для 127 жителей Фонд оснастил зоны совместного пользования, снабдив бытовой техникой кухню, мебелью холл и коворкинг, компьютерами рабочую зону, а детские комнаты — игрушками. Семьи уже заселяются в уютные квартиры.

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16 мая был подписан меморандум на выделение 7,1 млн. евро Правительством Франции и Международной организацией по миграции на реконструкцию еще двух общежитий в Днепре. У них будет 333 квартиры, где будет жить примерно 1200 мариупольцев. Событие прокомментировал Чрезвычайный и Полномочный Посол Французской Республики в Украине Этьен де Понсен во время подписания меморандума.

"Я поражен той поддержкой, которую оказывают все привлеченные партнеры — Международная организация по миграции, мэрия Мариуполя, мэрия Днепра, Фонд Рината Ахметова. Я надеюсь, что семьи, которые будут здесь проживать, будут действительно довольны и счастливы. И смогут по крайней мере частично восстановиться оттравм, получив такое отличное место для проживания", - отметил господин Посол.

Фонд Рината Ахметова подтвердил готовность быть партнером второго этапа создания жилья для мариупольцев.

"Мы, Фонд Рината Ахметова, считаем, что этот проект — о поддержке. Мы точно для себя понимаем, что будем партнерами и следующих общежитий, следующих квартир. Конечно, большая часть, главная часть — на Правительстве Франции, за что мы очень благодарим Но свой вклад Фонд также внесет Я думаю, что он будет более или менее в том же направлении: зоны совместного пользования. Я хочу поблагодарить всех партнеров, особенно Правительство Франции, посольство Франции, Международной организации по миграции, потому что для людей очень важно знать, что они не сами", - подчеркнула Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.