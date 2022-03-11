Проект Кремля рухнул: кто разворовал деньги Путина на создание в Украине ''колонны сторонников русского мира''

Проект Кремля по "колонизации" Украины рухнул. И теперь Путин лихорадочно ищет виновных в разворовывании миллиардов долларов, которые выделялись на проведение подрывной деятельности в Украине и формирование "пятой колонны" в нашей стране.

Из собственных источников OBOZREVATEL узнал, кто и как именно разворовал кремлевские деньги

Источники сообщают, что президент РФ Владимир Путин поручил начальнику контрольно-ревизионного управления Администрации президента Дмитрию Шалькову, начальнику Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, Генеральному прокурору Игорю Краснову и первому заместителю директора ФСБ Сергею Королёву провести тщательную проверку использования средств, выделяемых на подрывную деятельность в Украине и формирование "пятой колонны" в 2014-2022 годах.

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Под подозрение в хищении средств попадают люди, отвечавшие за "украинское направление": бывший помощник президента Владислав Сурков, бывший руководитель управления по культурным и общественным связям с ближним зарубежьем генерал Владимир Чернов, его преемник на этом посту Игорь Маслов, начальник 5-й Службы ФСБ генерал Сергей Беседа, глава Россотрудничества Евгений Примаков, бывшие кураторы украинского направления при Минэкономразвития Михаил Бабич и Яна Лантратова, нынешний "министр иностранных дел Абхазии" Инал Ардзинба и ряд других персонажей.

В Кремле этих бывших и нынешних чиновников подозревают в "осваивании" около 5 миллиардов долларов, которые должны были пойти на подрывную деятельность в Украине. При этом работу, на которую выделялись миллиарды долларов, они полностью провалили.

Впрочем, как в Москве, так и в Украине прекрасно известны как и коррупционные украинско-эмигрантские "прокладки", которым перепадали крохи с барского стола. Ну, скажем, трио резвых мальчиков – Дмитрий Пойда, Сергей Хижняк, Николай Дульский, широко известные в узких кругах как "птенцы гнезда Суркова". Эти - на протяжении многих лет получали по 10-15 тысяч долларов для проведения разнообразных локальных провокационно- псевдопротестных акций, но поскольку жизнь в Москве - недешева, просто сливали своих же "украинских исполнителей" в СБУ, чтоб не расплачиваться за "выполненную работу". Ибо склонность к предательству, стукачеству и крысятничеству – непременный набор моральных качеств украинской политэмиграции.

Есть и щедро финансируемые " кураторы культурных проектов", получающие немалые деньги на "патриотические мероприятия, фотовыставки, концерты, Бессмертный полк в городах Украины" - полтавская провокаторша и "героиня Донбасса" Оксана Шкода, харьковчанин Алексей Корнев, псевдоодесситка Елена ( Милли) Субботина, Елена Бабинина.

Однако есть среди угнетенных эмигрантов "акулы коррупции" и посолиднее. Например, "Союз политэмигрантов и политзаключенных Украины" во главе с экс-депутатом Николаевского областного совета Ларисой Шеслер.

Так, к примеру, в середине ноября 2015 года в Москве при содействии некоего "Фонда Розы Люксембург" прошло примечательное сборище под названием Международный круглый стол "Права человека в Украине: современное положение". С бюджетом около 30 тысяч евро ( выделенных Путиным на "пропаганду русского мира", разумеется!)

Приглашенными звездами мероприятия были уже примелькавшиеся в Киеве и Москве бывшие депутаты Бундестага от "Левой" партии Андрей Гунько и Вольфганг Герке. Основными темами собрания был "украинский фашизм" и преследование коммунистов злым киевским режимом.

Российское отделение фонда составило довольно краткий отчет об этом заседании. В нем слишком мало деталей, которые помогли бы составить подробное представление об участниках этого "левого" мероприятия. Некоторые факты могли бы удивить часть немецких избирателей Гунько и Герке, которые все еще верят, что отдают голоса за левую партию. На сайте фонда указано, что соорганизаторами мероприятия выступили Союз политэмигрантов и политзаключённых Украины и Союз журналистов Москвы.

Союз политэмигрантов хорош сам по себе. Это не бумажная контора, а реально действующая организация, объединяющая мелких воришек, беглых политтехнологов и черносотенцев. Именно Союз политэмигрантов и политзаключенных Украины в ноябре 2015 года обнародовал обращение ко всем российским СМИ с просьбой помочь предотвратить выдачу Гривы Романа Сергеевича Украине. Ибо экс-директора департамента ЖКХ Харьковской ОГА, члена Партии регионов злые украинские власти хотели отдать под суд за растрату бюджетных средств на сумму 1 миллион 285 тысяч гривен.

Конечно, для вида Фонду и СППУ приходится поддерживать и другие проекты, иногда – вполне достойные, но львиную долю финансирования получают одни и те же люди, которые издают журнальчик, который сами же и читают, высказывают своё веское экспертное мнение по каждому поводу от имени "исследовательских институтов", устраивают бесконечные съезды/конференции и семинары о судьбах левого движения и на отмытые таким образом деньги лепят из навоза и соломы "отчеты о проведенной работе".

А вот уже 19 декабря 2016 года в Москве прошел "съезд украинских землячеств России", в рамках которого состоялись видео-мосты с некоторыми украинскими городами – с бюджетом более 14 миллионов вечнозеленых американских денег. Некоторые СМИ Украины "подхватили" и распространяли эту новость, не понимая, что же на самом деле представляют собой организаторы и участники этого мероприятия. Попробуем восстановить этот пробел.

Абсолютное большинство московских землячеств объединено более чем в два десятка организаций по названиям областей или регионов, откуда происходят их участники. Координирует деятельность этих обществ - "Совет землячеств", во главе которого всегда стояли выходцы из Донбасса: Николай Лунев, Николай Челомбитько, Николай Лях.

Но, судя по последнему событию, рваное одеяло московского украинского сепаратизма активно сумели, при поддержке Анатолия Вассермана, перетянуть на себя экс-одесситы, создавшие в начале осени 2016 в российской столице собственную группировку.

Тут надо напомнить, что в свое время, при президентстве Януковича, землячествам был предоставлен зеленый свет в Посольстве Украины в РФ, Национальном культурном центре Украины в Москве (НКЦУ, на Арбате), где они имели широкую моральную поддержку и существенные преференции. Им даже было выделено отдельное помещение в НКЦУ, чего в течение многих лет не смогли добиться ключевая российская Региональная общественная организация "Украинцы Москвы" и обе ликвидированные Верховным судом РФ общероссийские украинские общественные организации - Объединение украинцев России и Федеральная национально-культурная автономия украинцев России, всегда стоявшие на проукраинских патриотических позициях.

Эти люди активно участвовали в организации и проведении московской части так называемого "референдума" "ДНР-ЛНР" по федерализации Украины и присоединению сепаратистских образований к России, а также в фальшивых "выборах" на оккупированных Россией территориях Донбасса. Устроили в российской столице выставку, которая, по их мнению, должна была свидетельствовать о "преступлениях украинской армии на Востоке Украины". А Луганское землячество (председатель Николай Челомбитько), финансируемое одним из российских фондов, выпускает антиукраинскую сепаратистскую газету "Луганщина. Сигнал SOS", открыто и всесторонне поддерживающую террористов на Донбассе. Более одиозное, махровое и антиукраинское издание, скажем прямо, трудно найти даже в российском медиа-пространстве.

На так называемом "съезде" в Москве была принята резолюция с призывом к Президенту Украины Петру Порошенко "прекратить антироссийскую политику и наладить экономические и культурные связи с РФ, а также принять меры по защите русского языка и культуры".

Эти апологеты Кремля заботятся о русском языке и культуре и ни словом не обмолвились, что в РФ нет ни одной украинской школы (даже класса), ни одного украиноязычного издания (даже электронного), а крупнейшая в мире двухмиллионная (!) украинская диаспора здесь страдает от тотального давления властей и общества.

Но реакция соцсетей на московский сепаратистский "форум" свидетельствует о том, что украинцы довольно быстро и адекватно оценили деятельность земляков. Вот некоторые из комментариев под новостью о "съезде" на одном из интернет-ресурсов (кстати, тоже одесском!):

"А что это сборище маргиналов и фашистов имеет общего с Украиной?", "Так малоросское землячество, никак НЕ украинское ", "хахахаха! Там видно морды Вассермана, Кобзона, Азирова и других земляков!", "И ни слова на мове. Даже песни на иностранном. Чужие... Что в ВАС УКРАИНСКОГО ОТ НАЗВАНИЯ?", "Лучше бы они призвали руководство России прекратить антиукраинскую политику", "Может просто к Путину обратиться, чтоб убрал свои танки с Донбасса и вернул Крым?, "То есть они НЕ потребовали открытия украинских школ, газет в РФ, а обратились с тем, чтоб в Украине, где 50% людей свободно используют русский, поддерживать русский язык. И ни слова про оккупированный Крым и терроризм в Донбассе".

А вот уже в марте 2017 года глава СППУ, экс-депутат Николаевского областного совета Лариса Шеслер, которую Служба безопасности Украины разыскивает за пособничество террористам, возмутилась тем, что Россия не защищает бывших боевиков "Новороссии" и даже выдает их по запросу украинской прокуратуры.

Бывшие наемники и террористы, воевавшие на Донбассе на стороне "ЛДНР", обратились в Общественную палату России с жалобой на безразличие властей РФ к их судьбе. Так называемые "ветераны "Новороссии", заявили, что прокуратура РФ выдает наемников по запросу украинских коллег. При этом, по их словам, российские суды депортируют их за нарушение миграционного законодательства, а власти самопровозглашенных республик не отстаивают интересы "своих граждан".

В свою очередь, в Общественной палате РФ пообещали помочь, но добавили, что ожидания боевиков от России "завышены".

Зато Лариса Шеслер весьма успешно более пяти лет получала стабильное и немалое финансирование на "освещение правозащитной деятельности СППУ в украинских СМИ", на поверку являвшихся по своей сути, региональными сайтами объявлений.

Отдельно стоит отметить откусившего самый большой кусок "путинского пирога" бывшего житомирянина, ведущего развлекательных программ на телеканале Интер Юрия Кота, который после бегства в Москву провозгласил себя Президентом Ассоциации "Будущее страны" и лидером движения " русских украинцев" ПАРУС.

По словам Кота, которого цитируют журналисты украинского якобы украинского оппозиционного издания "Голос Правды", представители киевского режима бьют себя в грудь, рассказывая о любви к Украине, но на самом деле они её ненавидят:

"Они уничтожают украинский народ, разжигая ненависть ко всему, что олицетворяет наше украинское… Мы призываем протестовать людей, которые прекрасно понимают, что происходит в нашей стране; понимают, что Украина оккупирована американцами и их сателлитами. Мы призываем людей признать решение Украинского Народного Трибунала, который не просто осудил, но и назначил меру наказания для таких, как Порошенко: пожизненное заключение и полная конфискация".

По заверениям Юрия Кота, удачно ставшего в Москве зятем генерала Решетникова, " в защиту русских украинцев в Болгарии, Германии, Украине и в других странах всегда готовы выйти на многотысячные акции протеста сотни тысяч активистов чтобы протестовать и высказать свою точку зрения". Поэтому влиятельный тесть "на борьбу с киевской хунтой и неонацистами" суммы из российского "бюджета пропаганды" выбивает настолько заоблачные, что бывший скромный украинский телеведущий ныне обитает в Подмосковном поместье с частными охотничьими угодьями.

Вот теперь, наверное, Путину должно бы стать обидно…..

Подробнее о закулисье "русского мира", об организациях, разворовывающих российское финансирование на политику в Украине через фонд "Россотрудничество", провокаторах и сливальщиках антимайданов в областных центрах Украины в 2014 году, их покровителях в высоких кабинетах российской власти, КСУ Азарова, ЕСМ Дугина, ОПГ Иванющенко и как они "делали русский мир" и "кровавую хунту" на Украине: