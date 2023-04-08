Продуктовые наборы от Фонда Рината Ахметова получают вынужденные переселенцы в Днепре

В Днепре люди, бежавшие из зоны боевых действий, получают гуманитарную помощь от Фонда Рината Ахметова. В первую очередь, она предназначена для наиболее уязвимых категорий граждан — тех, кто имеет инвалидность, пенсионеров, многодетных семей и т.д.

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В каждом из наборов обязательно есть макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, а также консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье, то есть продукты, которые можно долго хранить.

Фонд Рината Ахметова передал более полумиллиона продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины. С 24 февраля 2022 года жителям Украины планируется передать 800 тысяч наборов с продуктами питания от Фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.