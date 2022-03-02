Продуктовые наборы для мам и пенсионеров Киева отправил Фонд Рината Ахметова
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100 тысяч продуктовых наборов выживания (первые 10 тысяч из которых будут отгружены уже на этой неделе) Фонд Рината Ахметова передает в Киев.
В первую очередь помощь рассчитана на молодых мам и стариков.
Разделением будет заниматься Гуманитарный штаб столицы.
Также гуманитарная помощь будет направлена в Донецкую и Запорожскую области, а также в другие регионы, где ситуация является наиболее сложной.