Продуктовые наборы для мам и пенсионеров Киева отправил Фонд Рината Ахметова

100 тысяч продуктовых наборов выживания (первые 10 тысяч из которых будут отгружены уже на этой неделе) Фонд Рината Ахметова передает в Киев.

В первую очередь помощь рассчитана на молодых мам и стариков.

Разделением будет заниматься Гуманитарный штаб столицы.

Также гуманитарная помощь будет направлена в Донецкую и Запорожскую области, а также в другие регионы, где ситуация является наиболее сложной.