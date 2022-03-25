'Продолжаю удивляться тупости орков': Ким записал новое видео о ситуации на Николаевщине. Видео

Средства противовоздушной обороны сбили две крылатые ракеты российских оккупантов в Николаевской области. Одна из них – над рекой.

Об этом в Telegram сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. Он также отметил, что не перестает удивляться тупости "орков" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Продолжаю удивляться тупости "орков" (российский оккупантов). Ощущение, что командиры им приказывают двигаться: "Веред! В атаку!". А они выезжают, двигаются куда-то, возвращаются и говорят: "Мы пытались, но встретили сопротивление и вернулись", – сказал Ким.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 марта стало известно, что в Николаевской области ВСУ оттеснили оккупантов до границ с Херсонщиной. Также удалось сбить вражеский самолет.

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