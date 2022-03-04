Привязали к столбу и били, как могли: в Украине женщины жестко наказали мародера. Видео 18+

Очередной мародер, который воспользовался военным положением и тем, что жильцы многих домов попросту выезжают в безопасные места, был пойман женщинами. Как оказалось, гнев представительниц прекрасного пола может быть куда более жгучим и яростным, чем когда за "воспитание" берутся мужчины.

Видео наказания преступника опубликовал Telegram-канал "Реальная Украина". Мародер был привязан к дереву скотчем, спущено брюки и нижнее белье и неравнодушные горожанки принялись за "перевоспитание".

Вместо хворостины женщины использовали собственные руки и ноги. Уши подозреваемого также не отделались: возмущенные украинки "обработали" мужчину крепким матом.

Видео можно посмотреть на Obozrevatel. Осторожно, на записи присутствует нецензурная лексика.

Видео дня

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, по всей стране проходят челенджи о воздаянии мародерам, застигнутых за постыдным преступлением. Украинцы придумывают все более причудливые виды наказания, чтобы снять их на видео для предупреждения другим ворам и любителям чужого имущества.

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