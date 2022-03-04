Привязали к столбу и били, как могли: в Украине женщины жестко наказали мародера. Видео 18+

Екатерина Белоброва
Общество
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Привязали к столбу и били, как могли: в Украине женщины жестко наказали мародера. Видео 18+
nosound
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Очередной мародер, который воспользовался военным положением и тем, что жильцы многих домов попросту выезжают в безопасные места, был пойман женщинами. Как оказалось, гнев представительниц прекрасного пола может быть куда более жгучим и яростным, чем когда за "воспитание" берутся мужчины.

Видео наказания преступника опубликовал Telegram-канал "Реальная Украина". Мародер был привязан к дереву скотчем, спущено брюки и нижнее белье и неравнодушные горожанки принялись за "перевоспитание".

Вместо хворостины женщины использовали собственные руки и ноги. Уши подозреваемого также не отделались: возмущенные украинки "обработали" мужчину крепким матом.

Видео можно посмотреть на Obozrevatel. Осторожно, на записи присутствует нецензурная лексика.

Видео дня
Публичный позор.
Наказание мародера.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, по всей стране проходят челенджи о воздаянии мародерам, застигнутых за постыдным преступлением. Украинцы придумывают все более причудливые виды наказания, чтобы снять их на видео для предупреждения другим ворам и любителям чужого имущества.

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