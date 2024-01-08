Приобщись к незабываемому поражению врага: легендарные охотники за техникой оккупантов из спецподразделения СБУ 'Белый волк' собирают на новый 'Сыч'

Спецподразделения "Белый волк" Центра спецопераций "А" СБУ, являющегося рекордсменом по уничтожению вражеской техники, для того, чтобы продолжать эффективно поражать врага, нужен беспилотный авиационный комплекс "Сыч-СR". Спецназовцы вместе с Alliance bank открыли сбор средств на этот БПЛА и 20 аккумуляторов. Цель сбора – 1 907 500 грн.

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Об этом сообщила прессслужба Alliance bank. Самых щедрых донатовцев ждут особые подарки.

Спецподразделение СБУ "Белый волк" за время полномасштабной войны установило не один рекорд по уничтожению военной техники окупантов. Спецназовцы охотятся на вражеское "железо" с помощью многократных ударных БПЛА. На их счету за время активной фазы войны более 650 единиц техники противника.

И для того, чтобы продолжать эффективно производить поражение врага, "Белому волку" нужен БПЛА "Сыч-СR".

Это беспилотный авиационный комплекс, состоящий из двух ударных беспилотных самолетов и наземной станции запуска и управления. Самолет позволяет доставить боеприпасы весом до 4 кг на расстояние до 60 км с точностью поражения до 1 метра.

Реквизиты для перечисления средств:

ИБО "МБФ "БЕЛЫЙ ВОЛК"

ЕГРПОУ – 39637086

Счет – UA133001190000026009202812001

Назначение платежа: Благотворительный взнос

Также военные из подразделения подготовили особые гильзы, на которые будут нанесены имена и подарены:

• внесет наибольший вклад;

• сделает наибольшее количество донатов;

• будет выбран случайно из всех, кто задонатив.

Присоединяйтесь и скоро увидите в новостях, как комплекс производит незабываемое впечатление на врага!