'Прилетели спасать человека': российские оккупанты нелепо пытались оправдаться в плену. Видео 18+

Российские оккупанты, которые после боя были взяты в плен украинскими военными, пытались оправдаться тем, что "прибыли спасать людей".

Бессмысленная отмазка зафиксирована на видео с фрагментом допроса двух пленных россиян.

Один из пленных, старший лейтенант Реутин из 16 бригады армейской авиации, приехал убивать украинцев из российского Липецка.

Отвечая на вопрос украинского воина, что он забыл на украинской земле, Реутин заявил, что "спасал человека".

Здесь нервы у украинских защитников не выдержали.

"Какого, нах*р, человека ты спасал?! Ты, мразь, людей наших валишь, п*дар!" – не сдержал эмоций один из воинов.

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"Где ты человека увидел? Может, среди тех, кто у нас Харьков бомбил?" – присоединился еще один украинец.

Другому пленнику, капитану Севигину из 31 истребительного авиционного полка с пунктом дислокации в Миллерово Ростовской области, не сиделось у себя дома в Алтайском крае РФ – поэтому он приехал повоевать в Украину.

Правда, как и другой оккупант, он начал выдавать себя за "спасателя", "выполнявшего приказ о спасении людей". В отличие от большинства захватчиков из "сильнейшей армии мира" он, по крайней мере, не рассказывал сказок о том, что "заблудился" и признал, что знает, что находится на территории чужого государства.

"Нахожусь в Украине. Приказали людей спасать. Приказ отдал подполковник Саид Баталов", - заявил оккупант.

Судьбу задержанных будут определять компетентные органы.

Оба они получили ранения в бою.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Николаевской области сегодня, 5 марта, сбили четыре вражеских вертолета и самолет, пилота захватили в плен.

А в Черниговской области мобилизованный сотрудник Укрпочты подбил Су-35, с которого на населенные пункты области сбрасывали фугасные бомбы. В результате падения самолета один вражеский пилот погиб, другого армейцы взяли в плен.