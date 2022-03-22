Приказывал бомбить роддом и драмтеатр: названо имя генерала РФ, который руководит осадой Мариуполя

Марина Лисничук
Общество
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Приказывал бомбить роддом и драмтеатр: названо имя генерала РФ, который руководит осадой Мариуполя
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Осадой украинского Мариуполя, который потерпел колоссальные разрушения из-за российского вторжения, руководит генерал-полковник путинской армии Михаил Мизинцев. Именно он отдавал приказы бомбить роддом и драмтеатр в городе, где прятались тысячи мирных жителей.

Имя одного из главных российских оккупантов назвал советник главы украинского МВД Антон Геращенко в Telegram. Он отметил, что это пригодится для Международного суда в Гааге и трибунала.

По его словам, 59-летний военачальник Мизинцев – любимчик главы страны-агрессора РФ Владимира Путина. В прошлом он руководил операцией в Сирии.

С декабря 2014 года топ-оккупант был начальником национального центра управления обороной РФ. До генерал-полковника его повысили в 2017-м.

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Мизинцев руководит подразделениями путинской армии, которые уничтожают Мариуполь

"Это он отдавал приказы бомбить роддом, детскую больницу, драмтеатр, дома мирных жителей. Это он уничтожает Мариуполь, как раньше уничтожал сирийские города", – подчеркнул Геращенко.

Справка: Михаил Мизинцев родился 10 сентября 1962 года в деревне Аверинской Сямженского района Вологодской области РФ. В 1980 году окончил Калининское суворовское военное училище, в 1980-1984 гг. проходил обучение в Киевском высшем общевойсковом командном училище. По окончании и до 1989-го был командиром разведывательного взвода, разведывательной роты танкового полка танковой дивизии в Группе советских войск в Германии и т. д.

В августе 2012-го назначен начальником Центрального командного пункта Генерального штаба ВС РФ. После создания наццентра управления обороной России в декабре 2014 года является его начальником.

В ходе спецоперации в Сирии Мизинцев руководил межведомственным координационным штабом РФ "по возвращению беженцев на территорию Сирийской Арабской Республики".

Отметим, что Мариуполь терпит гуманитарную катастрофу – оккупанты устроили геноцид украинцев и уничтожили город. По неофициальным оценкам, погибшими могут быть десятки тысяч мирных жителей и военных.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что российские оккупанты предложили властям города сдаться и перейти на их сторону. По его словам, такое решение в мэрии никогда не будет принято.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники Украины ликвидировали старшего лейтенанта ВС РФ Семена Суховского, который был командиром одной из парашютно-десантных рот. Также уничтожены еще три российских офицера.

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