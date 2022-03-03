'Приказали стрелять по всему, что движется': пленный признался, что оккупанты осознанно били по гражданским. Видео

Российским оккупантам, которых направляли обстреливать украинские населенные пункты на Луганщине, приказывали брать их оборону любой ценой. В частности, "стрелять по всему, что движется", то есть даже по гражданским жителям.

В этом признался один из попавших в плен военный, который служил в "ЛНР". Видео его допроса опубликовал Telegram-канал "Доказательства преступлений РФ" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Захватчики не знают, что исполнять преступные приказы запрещено. Слабодушные марионетки жгли по мирному населению сознательно", – говорится в посте.

На кадрах 35-летний российский оккупант Евгений Фокин – водитель-механик из войсковой части 12265, базирующейся на временно оккупированной территории "ЛНР".

Видео дня

По его словам, 24 февраля ему с товарищами приказали выдвинуться в город Счастье на Луганщине. Там завязался бой на мосту, но оккупантам удалось прорваться и пробраться к пункту назначения.

"Потом Алатов Михаил Григорьевич приказал разделиться. Две машины, в том числе моя, должны были ехать вниз и занять оборону несмотря ни на что. И стрелять во все, что движется. Также в мирных жителей", – признался пленник.

Оккупант добавил, мол, были выстрелы, но он не видел, куда те летели, потому что он "просто водитель".

"Я хотел убежать, но сзади стоял отряд – если бы я вышел из машины, они бы меня расстреляли", – подчеркнул оккупант.

Он добавил, что те люди были с оружием и белыми повязками, как и у них, одеты "довольно солидно". При этом пленник заявил, якобы не знает, были ли это войска РФ.

Отметим, что населенный пункт Счастье, расположенный в Луганской области, 24 февраля перешел под полный контроль украинских военных. Этому предшествовал целый день усиленных боев. Во время них враг понес тяжелые потери в живой силе и технике и отступил. В плен попали русские оккупанты.

Город оставался украинским, однако жители оказались в затруднительной ситуации, ведь оккупанты не допускали в Счастье представителей Красного Креста, которые могли бы помочь мирным жителям.

Напомним: советник главы МВД Антон Геращенко отметил, что Украина будет выдавать пленных российских военных только в случае, если их матери лично приедут забирать их.

Узнать, находится ли военнослужащий ВС РФ в плену или погиб, можно в Telegram-канале "Груз 200" и написав письмо по электронному адресу. [email protected] Кроме этого, позвонив по горячей линии Минобороны "Вернись живым из Украины": +380894201860, +380894201861 или +380894201862.

Как сообщал OBOZREVATEL, ВСУ взяли в плен российского оккупанта Дмитрия Шишканова. Он оказался заместителем командира батальона воинской части 12676. При этом колонна техники, в которой передвигалось его подразделение, была разбита.

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