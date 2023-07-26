Прифронтовая Донетчина получит почти 4,5 тысячи проднаборов от Фонда Рината Ахметова

На этой неделе бригады мобильной выдачи Фонда Рината Ахметова работают в Донецкой области. Фонд отправил почти 4,5 тысяч продуктовых наборов в прифронтовый регион. Большую часть этой партии будут выдавать в Дружковке. Также ожидаемая помощь поступит в Звановку, расположенную на линии фронта.

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Ситуация в этой части Донбасса сложная, ведь боевые действия идут совсем близко. Оставшиеся люди держатся, и поддержка с продуктами для них — необходимость.

В каждом наборе — продукты, которые долго хранятся. Конкретно: сахар, соль, мука, крупа, макаронные изделия и печенье, а также консервированная фасоль, тушеное мясо и паштет. Также в состав наборов добавлено подсолнечное масло.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".