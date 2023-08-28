Прифронтова Авдеевка получила помощь от Фонда Рината Ахметова

Продуктовые наборы от Фонда Рината Ахметова переданы жителям Авдеевки Донецкой области. Город находится на линии фронта, жилые кварталы враг обстреливают каждый день. Однако в Авдеевке остаются люди, и они нуждаются в помощи.

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В каждом наборе продукты длительного хранения: сахар, соль, мука, крупа, макаронные изделия, печенье, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и подсолнечное масло.

С начала полномасштабной войны Фонд передал более 280 тысяч наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".