'Приехали убивать украинцев': в сети показали уничтоженную технику и документы оккупантов из РФ. Фото

Украинские защитники продолжают уничтожать российских оккупантов, которые пришли с войной на нашу землю. Враг несет потери как личного состава, так и своей военной техники.

Фото разбитой вдребезги бронетехники и документов ликвидированных и пленных солдат страны-агрессора в Telegram-канале "Третя Сила" опубликовали украинские воины-добровольцы (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

"Просто оставим это здесь. Российские фашисты приехали убивать украинцев, но что-то пошло не так", – сказано в подписи к снимкам.

С формы оккупантов украинские защитники сорвали шевроны, на одном из них было написано "Лучше смерть, чем бесчестье".

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Как сообщал OBOZREVATEL, за месяц, прошедший после начала полномасштабного вторжения России в Украину, оккупационные войска понесли сокрушительные потери. Оккупанты деморализованы, однако командование навязывает захватчикам мнение о том, что Россия должна победить Украину до 9 мая 2022 года.

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