Ретроградный Меркурий: что нельзя делать до 21 февраля

В течение трех недель Меркурий будет ретроградным, проходя по знаку Водолея. Поэтому с 30 января по 21 февраля нужно постараться строить свои планы так, чтобы они были гибкими.

Лучше всего же отложить принятие окончательных решений до тех пор, пока Меркурий не вернется к привычному движению. Сильнее других эта планета будет влиять на людей, родившихся с 5 по 18 февраля любого года. Об этом в Instagram предупредила астролог Оксана Мураховская.

"До 21 февраля не рекомендуется подписывать контракты, проходить собеседования, устраиваться на новую работу, не стоит покупать оргтехнику, средства связи, автомобиль. Лучше заниматься тем, что хорошо знакомо и проверено временем, опираться на старые связи, так как новые знакомства будут непродолжительные", – отметила она.

Во время ретроградного Меркурия нельзя:

браться за новые проекты или открывать бизнес

заключать важные контракты, подписывать серьезные документы, совершать крупные сделки

брать финансовые обязательства или кредит

устраиваться на новую работу и принимать важные решения

заниматься рекламными кампаниями и презентациями

покупать различную цифровую технику, транспорт или другие существенные вещи

приступать к обучения в новой сфере

обращаться в суд

проводить диагностику или медицинское обследования

Во время ретро-Меркурия лучше всего заняться завершением ранее начатых проектов, привести в порядок старые дела, скорректировать и уточнить планы, провести доработки. Особенно удачным будет возврат к старым проектам, работу над которыми пришлось отложить.

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