Премьер Италии допустил усиление санкций против России: Путин не хочет мира

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что президент РФ Путин не хочет мира. Поэтому, по его словам, необходимо рассмотреть возможное усиление санкций против России.

При этом Драги признал, что санкции в отношении РФ влияют и на другие страны. Об этом сообщает издание Ansa.

На пресс-конференции по итогам заседания Совета министров Драги подчеркнул, что сегодня все ищут мира, однако Путин не желает этого. Глава правительства отметил, что в будущем вероятно усиление санкций против РФ из-за войны в Украине.

"Эта ситуация привела к перебоям в поставках многих вещей, бензина, дизельного топлива, электроэнергии, газа, продуктов питания. Очень жесткие санкции, которые мы ввели в отношении России, несомненно, сказываются и на нас. Убежден, что эти санкции уместны и могут быть усилены в будущем, если этого потребует развитие войны", – сказал Драги.

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Напомним, Япония приняла решение ввести новые санкции против РФ. Они разработали санкционный список, в который попали крупные российские политики и олигархи. На такой же шаг пошла и Новая Зеландия. Они ввели персональные санкции, в том числе, против президента РФ Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Ранее сообщалось, что Россия пытается договориться с Индией о торговле с помощью взаимообмена рубля и рупии. Это позволит обойти санкции, которые делают экспортные операции РФ невозможными.

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