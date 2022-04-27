Предал в 2014 году и вернулся убивать украинцев в 2022-ом: суд отправил за решетку на 14 лет экс-военнослужащего ВСУ. Фото

В Украине осудили бывшего военнослужащего Вооруженных сил, предавшего украинское государство дважды. В 2014 году он вступил на службу в войска России во временно оккупированном Крыму, а в 2022 году – воевал против Украины во время полномасштабного российского вторжения.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора в Telegram в среду, 27 апреля. За государственную измену и дезертирство экс-военнослужащего ВСУ приговорили к 14 годам заключения.

Как говорится в сообщении, предателя Украины взяли в плен в составе российских вооруженных сил. Следствие установило, что в 2014 году он отказался выполнить приказ о передислокации воинской части из Крыма и вступил в ряды путинской армии.

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В ее составе уже 25 февраля 2022 года осужденный вернулся на территорию материковой Украины. Вместе с оккупационной российской армией он ворвался в город Новая Каховка Херсонской области.

Бывшего защитника Украины вместе с двумя другими предателями взяли в плен в составе артдивизиона 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны России, потерпевшего поражение от украинских десантников в Николаевской области.

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