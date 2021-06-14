Правозащитница Суслова: вскоре женщины получат доступ к большой политике

Народный депутат Украины восьмого созыва и правозащитница Ирина Суслова, которая борется за права женщин, в том числе в политике, заявила, что в ближайшее время любая женщина получит доступ к большой политике – туда, куда раньше ей были закрыты двери.

На своей странице в Facebook она сообщила, что сейчас перед женщинами "расстилают красную дорожку и говорят "Иди и меняй". Одна из партий, по ее словам, не просто сделала женское движение структурным подразделением, но и намерена принять изменения в устав, которые предусматривают представительство женщин не менее 40% в руководящих органах партии и избирательных списках.

"Понятие равенства, к сожалению, нивелировано в нашей стране с советских времен. Сейчас, слыша эти слова, почти все ассоциируют их с тем, что мы пропагандируем. Наша цель – равенство прав и их верховенство – на работе, дома, в политике, в целом – в государстве! Женщину в политику никогда никто не приглашал, и не расстилал перед ней красную дорожку, потому что и здесь все погрязло в стереотипах. Поэтому женщине всегда трудно пробиться вверх, даже если она на самом деле желает и может что-то изменить", – написала Суслова.

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По словам правозащитницы, это действительно прорыв, потому что еще никто не осмеливался давать женщинам такой спектр возможностей и официальных прав в политической структуре.

"Это революция и невероятный прогресс в борьбе за равенство прав женщин и мужчин! У нас есть все шансы, как мы и хотели, сделать политику более человечной и сконцентрировать ее на воплощении прав каждого! А кто, как не мудрые, искренние, человечные и честные женщины это сделают? Только мы!" – добавила Суслова.