Мне сразу же вспоминается ряженка, которая была закрыта золотистой крышкой, сделанной из фольги. Обожала ее, а сейчас такую не купить.

Часто можно услышать от людей, которые жили при СССР, множество теплых воспоминаний о том времени. Наши родители, бабушки и дедушки расхваливают советские вещи за их долговечность и верную службу, пишет Андрей Алехин для Recipescookin. Помимо этого, они до сих пор готовят по рецептам той эпохи, вспоминая насколько вкусными и качественными тогда были продукты питания. Но было ли это так? Нужно разбираться и приводить доводы.

Сейчас мы покупаем продукты на рынках, небольших магазинчиках, но чаще в супермаркетах. Однако неважно, где мы покупаем, а важен состав того, что мы в итоге едим, но на него мало, кто смотрит. За красивой и эффектной упаковкой обычно скрывается множество добавок, консервантов и усилителей вкуса. Так что нужно задуматься и сравнить советские продукты с современными.

6 доказательств того, почему продукты в СССР были вкуснее и качественнее

Не было никаких добавок

При Советском союзе все продукты производились только из натуральных ингредиентов. Никаких усилителей вкуса и красителей не было, а также консервантов. Да, вся еда хранилась гораздо меньше, поскольку была полностью натуральной. У советских продуктов питания всегда был отличный вкус, поэтому люди в них никогда не сомневались.

Строгие стандарты

Каждый продукт изготавливался строго по ГОСТу. Отклонение от стандартов каралось законом, поэтому все заводы и фабрики всегда придерживались ГОСТов.

Колбасные изделия

Да, при СССР не было такого выбора колбасы, но все мясные изделия были высокого качества и на 100% натуральными. Все заменители были запрещены, а для изготовления колбасы использовалось только мясо, а не вторичные продукты. В составе не было никакой мясокостной муки. А вот в современных колбасных и мясных изделиях, только 30% мяса, а все остальное добавки и заменители.

Молочные продукты

Сейчас в супермаркете можно очень долго выбирать себе молоко, кефир, йогурт и другую молочную продукцию, ведь производителей так много, что теряешься. В Советском союзе такого выбора не было, но вся молочка была абсолютно натуральной. В ней не было добавок и крахмала. Потому срок хранения был гораздо короче, чем у современных молочных продуктов.

Черный чай

Самый вкусный чай, который когда-то был – индийский со слоном на пачке. В нем не было ароматических добавок и красителей. Этот чай можно было только заваривать в специальных чайниках. А вот современные пакетики завариваются даже в холодной воде. Так что тут все ясно с качеством.

Дефицит

Конечно, в Советском союзе все было очень вкусно, но частенько та или иная продукция пропадала с полок магазинов. К примеру, бананы в Советском союзе было очень сложно купить, и они считались чем-то особенным.

Каждый может относиться к тому времени по-разному, но не стоит отрицать высокое качество продуктов питания, которые производились в СССР. Тогда все производители строго следовали установленным ГОСТам, поэтому всегда знал, что купишь вкусную еду.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.