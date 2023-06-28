'Позывной Хиппи, ты дрался за мир': в боях за Украину погиб защитник из Волыни. Фото

25 июня в районе населенного пункта Степная Новоселовка Харьковской области погиб защитник Украины Олег Данько с позывным "Хиппи". 54-летний боец выполнял оперативное задание своего командования, но получил ранение, несовместимое с жизнью.

Видео дня

Об этом сообщил глава Луцкого городского совета Игорь Полищук на своем Telegram-канале. Он рассказал, что погибший защитник был призван на военную службу по мобилизации в состав воинской части на должность главного сержанта - командира отделения зенитно-ракетного взвода 2-ой стрелкового батальона.

О горькой утрате написал также сын героя Геннадий. Для него отец навсегда останется примером мужества, благородства и ответственности.

"Папа, к сожалению, погиб, это был мой лучший друг, это единственный человек с которым я не уставал говорить по телефону. Папа при жизни сделал и пережил столько, сколько другие люди не сделали бы за 200 лет жизни. Это была человек энергия, человек упрямство, человек любовь, человек честность и человек борьба!", – написал в некрологе наследник.

Он вспоминает, каким настойчивым был его отец, всегда добивался намеченной цели. Олег Данько подарил своей семье много насыщенных и счастливых дней, прожил свой век весело и достойно.

"Позывной Хиппи, ты боролся за мир!", – с благодарностью и гордостью заключил сын военного.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в День Конституции земляки провели в последний путь 36-летнего украинского разведчика Юрия Саманюка. Герой погиб на Запорожском направлении 25-го июня, а при жизни сам выбрал музыку для своих похорон.

Война забрала жизнь также военнослужащего с Львовщины Андрея Дрозда. 20-летний защитник проходил военные учения во Франции и был руководителем артиллерийской установки "Цезарь".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!