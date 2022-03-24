Пожар перебросился на склад боеприпасов: ВСУ при уничтожении ''Орска'' повредили еще два корабля РФ

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В захваченном российскими оккупантами порту города Бердянск Запорожской области военные ВСУ уничтожили большой корабель РФ "Орск". Пожар быстро перекинулся на склад боеприпасов и другие корабли.

Информация об этом появилась сегодня в СМИ, позже ВСУ подтвердили факт уничтожения корабля.

В российском Telegram-канале Battle Sailor заявляют про еще 3 судна, которые получили повреждения. В частности, речь идет о подтопленном корабле "Саратов", а также "Куников" и "Новочеркасск", которые пытаются спастись бегством. Предварительно потери среди вражеского экипажа составляют 11 раненых и 3 погибших.

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