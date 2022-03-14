Появилось спутниковое фото острова Змеиный после бомбардировки российскими оккупантами

В сети показали первый четкий спутниковый снимок украинского острова Змеиный, который входит в состав Одесской области. Там 24 февраля украинские защитники отреагировали на требования военных РФ о капитуляции словами: "Российский военный корабль, иди на*уй", после чего подверглись артиллерийскому обстрелу.

Снимок предоставила американская частная компания Maxar Technologies, передает CNN. На нем видны повреждения некоторых зданий в результате военных ударов, а также российский военный корабль, стоящий на якоре в Черном море (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Он подтверждает сообщения с начала российского вторжения о том, что остров подвергся нападению после того, как его украинский гарнизон лихо отреагировал на угрозу российского вторжения. Все украинские военные были убиты – и президент Владимир Зеленский заявил, что им "присвоят звание Героя Украины посмертно". Но позже украинские военные заявили, что пограничники живы, здоровы и взяты в плен", – пишет западное издание.

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По данным Военно-морских сил ВСУ, гарнизон на острове отразил две атаки российских войск, но в итоге был вынужден "сдаться из-за отсутствия боеприпасов". Российские захватчики разрушили инфраструктуру Змеиного, включая маяки, башни и антенны – часть этих повреждений можно увидеть на спутниковом снимке.

Также на нем видно, что некоторые из зданий с красными крышами в центре острова сильно пострадали в результате артиллерийского обстрела со стороны РФ. Хотя часть Змеиного покрыта снегом, на нем можно увидеть воронки от бомбардировки.

Судно, замеченное в открытом море, в Maxar Technologies идентифицировали как десантный корабль класса Ropucha.

Справка: остров Змеиный находится примерно в 48 километрах от южной оконечности материковой части Украины в северо-западной части Черного моря. Это примерно в 297 км к западу от Крыма, оккупированного Россией в 2014 году.

Площадь Змеиного составляет всего около 18 гектаров. Но в прошлогоднем отчете независимого аналитического центра Атлантического совета он назван "ключевым элементом морских территориальных претензий Украины" в Черном море. Подчеркнув его стратегическую важность, Владимир Зеленский в 2021 году выбрал Змеиный остров местом для интервью украинским СМИ в преддверии саммита, посвященного попытке отменить оккупацию Крыма.

Как сообщал OBOZREVATEL:

фраза украинских пограничников с острова Змеиный "Русский военный корабль, иди на*уй" стала настоящим символом Великой Отечественной войны Украины против российских захватчиков. Оказалось, что ее автором является военнослужащий Роман из Золотоноши.

Ранее фразу о российском военном корабле на русском языке увековечили в песне, клип стал вирусным. Используют ее не только украинцы – такими словами обратился к оккупантам бывший ведущий культового американского шоу "Разрушители мифов" Джейми Гайнеман.

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