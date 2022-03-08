Появились фото уничтоженных "Байрактаром" колонн вражеской техники под Сумами. 18+

Юрий Сергиенко
Общество
2 минуты
2,1 т.
Появились фото уничтоженных 'Байрактаром' колонн вражеской техники под Сумами. 18+
nosound
Прослушивание новости на данный момент не доступно

В Сумской области Вооруженные силы Украины разбили колонны российских оккупантов. Техника и живая сила были уничтожены при помощи беспилотника Bayraktar.

Об этом сообщил глава Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий (посмотреть видео 18+ можно здесь). Он также опубликовал соответствующие кадры (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Уничтоженная техника оккупантов.
Видео дня

"Так выглядят колонны вражеской техники, уничтоженные "Байрактаром". Еще одна колонна под Сумами. Слава ВСУ и всем причастным, держим оборону!" – отметил чиновник.

Уничтоженная техника оккупантов.
Уничтоженная техника оккупантов.

Внимание! Фото 18+

Ликвидированные оккупанты.
Ликвидированные оккупанты.
Ликвидированные оккупанты.

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько дней назад Украина получила новую партию турецких ударных беспилотников Bayraktar. Также ожидается поступление дополнительных американских переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin и зенитно-ракетных комплексов Stinger.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!

Обращение команды OBOZREVATEL
УкраинаВойна в Украине 2022Вторжение России в Украинуstopwar