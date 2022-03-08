Появились фото уничтоженных 'Байрактаром' колонн вражеской техники под Сумами. 18+

Прослушивание новости на данный момент не доступно

В Сумской области Вооруженные силы Украины разбили колонны российских оккупантов. Техника и живая сила были уничтожены при помощи беспилотника Bayraktar.

Об этом сообщил глава Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий (посмотреть видео 18+ можно здесь). Он также опубликовал соответствующие кадры (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

"Так выглядят колонны вражеской техники, уничтоженные "Байрактаром". Еще одна колонна под Сумами. Слава ВСУ и всем причастным, держим оборону!" – отметил чиновник.

Внимание! Фото 18+

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько дней назад Украина получила новую партию турецких ударных беспилотников Bayraktar. Также ожидается поступление дополнительных американских переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin и зенитно-ракетных комплексов Stinger.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!