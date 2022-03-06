"Поцарапаете мост – вынесут на вилах": на Запорожье разместили "послание" оккупантам. Фото

Прослушивание новости на данный момент не доступно

Возле нового вантового моста в Запорожье разместили бигборд с посланием российским оккупантам о последствиях за его порчу. Жители города предупредили захватчиков, что в таком случае "вынесут на вилах".

Соответствующее фото опубликовано в Telegram "Сегодня". Украинцы готовы защищать самый большой вантовый мост, который строили целых 17 лет.

"Русня, поцарапаете мост, Бабурчане вас на вилах вынесут! Я предупредил...." – сказано в сообщении.

Видео дня

Напомним: в сети показали последствия российского военного вторжения в городе Ирпень. Так, полноценный нормальный автомобильный мост превратился в груду металла и асфальта.

"Русский мир во всей красе", – написали в Telegram-канале к видео с разрушенным мостом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Буче Киевской области после боев на улицах остается сожженная техника страны-агрессора. Некоторые прохожие спокойно реагируют на происходящее и останавливаются, чтобы сфотографировать уничтоженную бронетехнику. На опубликованных снимках, можно увидеть взорванный мост, который находился на выезде из Бучи в направлении Киева