Потери России в войне против Украины составили свыше 12 тыс. солдат, 303 танка, 80 вертолетов – Генштаб
Вторгшиеся в Украину войска России за полных 12 дней войны потеряли более 12 тысяч солдат и офицеров. Украинские силы также уничтожили свыше тысячи бронемашин, 300 танков оккупантов и 128 самолетов и вертолетов.
Кроме того, враг лишился семи беспилотников. Об этом на официальной странице Facebook сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 07.03 (включительно) ориентировочно составили:
личного состава – более 12 000 человек;
боевых бронированных машин (ББМ) – 1036 единиц;
автомобильной техники – 474;
танков – 303;
артиллерийских систем – 120;
вертолетов – 80;
цистерн с горюче-смазочными материалами (ГСМ) – 60;
реактивных систем залпового огня (РСЗО) – 56;
самолетов – 48;
средств противовоздушной обороны (ПВО) – 27;
БПЛА оперативно-тактического уровня – 7;
кораблей – 3.
В Генштабе ВСУ добавили, что данные уточняются, поскольку подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Также призывали доверять только проверенным источникам, не поддаваться панике и продолжать тотальное сопротивление врагу.
Наши военные подчеркивают, что темп передвижения российских оккупационных сил в Украине замедлился, хотя противник не оставляет попыток продолжать наступление. В то же время вражеские солдаты деморализованы.
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