Потери России в войне против Украины составили свыше 12 тыс. солдат, 303 танка, 80 вертолетов – Генштаб

Прослушивание новости на данный момент не доступно

Вторгшиеся в Украину войска России за полных 12 дней войны потеряли более 12 тысяч солдат и офицеров. Украинские силы также уничтожили свыше тысячи бронемашин, 300 танков оккупантов и 128 самолетов и вертолетов.

Кроме того, враг лишился семи беспилотников. Об этом на официальной странице Facebook сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 07.03 (включительно) ориентировочно составили:

личного состава – более 12 000 человек;

боевых бронированных машин ( ББМ ) – 1036 единиц ;

автомобильной техники – 474;

танков – 303;

артиллерийских систем – 120;

вертолетов – 80 ;

цистерн с горюче-смазочными материалами (ГСМ) – 60;

Видео дня

реактивных систем залпового огня ( РСЗО ) – 56 ;

самолетов – 48 ;

средств противовоздушной обороны (ПВО) – 27;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7;

кораблей – 3.

В Генштабе ВСУ добавили, что данные уточняются, поскольку подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Также призывали доверять только проверенным источникам, не поддаваться панике и продолжать тотальное сопротивление врагу.

Наши военные подчеркивают, что темп передвижения российских оккупационных сил в Украине замедлился, хотя противник не оставляет попыток продолжать наступление. В то же время вражеские солдаты деморализованы.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский летчик-ас, уже ставший легендой и получивший прозвище "Киевский Призрак", сбил вражескую крылатую ракету "Калибр" на Киевщине, сохранив сотни жизней своих краян. Боеголовка упала возле Обухова.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!