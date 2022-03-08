Потери России в войне против Украины составили свыше 12 тыс. солдат, 303 танка, 80 вертолетов – Генштаб

Марина Лисничук
Общество
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Потери России в войне против Украины составили свыше 12 тыс. солдат, 303 танка, 80 вертолетов – Генштаб
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Вторгшиеся в Украину войска России за полных 12 дней войны потеряли более 12 тысяч солдат и офицеров. Украинские силы также уничтожили свыше тысячи бронемашин, 300 танков оккупантов и 128 самолетов и вертолетов.

Кроме того, враг лишился семи беспилотников. Об этом на официальной странице Facebook сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 07.03 (включительно) ориентировочно составили:

  • личного состава – более 12 000 человек;

  • боевых бронированных машин (ББМ) – 1036 единиц;

  • автомобильной техники – 474;

  • танков – 303;

  • артиллерийских систем – 120;

  • вертолетов – 80;

  • цистерн с горюче-смазочными материалами (ГСМ) – 60;

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  • реактивных систем залпового огня (РСЗО) – 56;

  • самолетов – 48;

  • средств противовоздушной обороны (ПВО) – 27;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7;

  • кораблей – 3.

В Генштабе ВСУ добавили, что данные уточняются, поскольку подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Также призывали доверять только проверенным источникам, не поддаваться панике и продолжать тотальное сопротивление врагу.

Наши военные подчеркивают, что темп передвижения российских оккупационных сил в Украине замедлился, хотя противник не оставляет попыток продолжать наступление. В то же время вражеские солдаты деморализованы.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский летчик-ас, уже ставший легендой и получивший прозвище "Киевский Призрак", сбил вражескую крылатую ракету "Калибр" на Киевщине, сохранив сотни жизней своих краян. Боеголовка упала возле Обухова.

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