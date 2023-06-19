Пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС в Светловодске привезли помощь от Фонда Рината Ахметова

Фонд Рината Ахметова отправил продуктовые наборы в Светловодск. Их уже начали получать люди, эвакуированные и пострадавшие от последствий подрыва Каховской ГЭС.

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В каждом наборе – макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье. То есть питательные продукты длительного хранения. Это существенная поддержка для людей, вынужденных покинуть свой дом за считанные часы.

В общей сложности Фонд Рината Ахметова направил уже более 10 тысяч продуктовых наборов для жителей Херсонской области, вынужденных эвакуироваться из затопленных районов, и пострадавших от последствий подрыва гидроэлектростанции.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".