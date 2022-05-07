Пострадавшие с оккупированных территорий получили помощь из Британии благодаря украинским волонтерам

Более тысячи переселенцев и беженцев с оккупированных территорий получили помощь из Британии благодаря украинским волонтерам. Об этом сообщил "Международный благотворительный фонд "Победа и будущее".

В Сквире гуманитарную помощь оказали пострадавшим из Бучи, Бородянки, Ирпеня, Гостомеля, Изюма, Мариуполя, Донецка и Краматорска.

"Война в Украине показала искренность и единство украинского народа и наших международных партнеров. Каждый день мы видим прекрасные истории, которые вдохновляют и верят в лучшее.

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Одна из таких историй – объединение для помощи переселенцам и беженцам из Бучи, Бородянки, Ирпеня, Гостомеля, Изюма, Мариуполя, Донецка и Краматорска. 1167 человек (809 взрослых и 358 детей, переживших настоящий ад)", - сообщили в благотворительном фонде.

Елена Пилипенко, которая эвакуировалась в Сквиру со своей семьей, узнала о размещении этих людей и с этого началась настоящая кампания, рассказали в БФ.

Александр Андриюк, руководитель "Международного благотворительного фонда "Победа и будущее", обратился за помощью к своим друзьям в Великобритании и уже через два часа гуманитарная помощь в размере 26 тонн была направлена в Сквиру.

Сейчас в центре остается около 1500 переселенцев с детьми, некоторые из них потеряли родителей. Поэтому волонтеры занимаются не только гуманитарным обеспечением, но и озабочены ментальным и психологическим состоянием пострадавших. Так на Пасху для детей провели праздник с анимацией и первыми улыбками.

Но это только первые шаги, отметили благотворители. Впереди трудный путь возвращения к полноценной жизни. Волонтеры полны оптимизма и искренне выражают благодарность всем фондам, спонсорам и помощникам:

From Sussex with love

Norfolk Polonia

Waites & Stones

Petworth Ukraine Relief

Hampshire Ukrainian Community

Scott Stones и Zoe Waites

Eddie Boyes и Alyona Boyes

Марии Тимофиенко

Марине Кузьменко

Оксане Кульчишиной

Андрею Солдатову

Виктория Мазаник

Ольге Кравченко

Анне Воронюк

Анне Грозной

Александру Михнюку

Карине Гребенчуковой

Тимуру Конюх

Учредительницы агентства "Kiwi party" Анне Яковлевой

Илии Корбан

батальону 10 ТРО г. Киева Шевченковского р-на

Александру и Елене Пилипенко

председателю Сквирского городского совета, Анне Ивановне Грищенко

судьи 6-го апелляционного административного суда, Кобалю Михаилу Ивановичу

основателю сети ресторанов ПАРБАР, Константину Гандзюку

Амадору Лопезу