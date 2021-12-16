Пострадавшего в ДТП в Луцке мальчика выписали из больницы: медики рассказали о состоянии его матери

В Луцке 5-летнего мальчика, который вместе с мамой травмировался в ДТП 12 декабря, уже выписали из областной детской больницы домой. Ребенок будет находиться на амбулаторном лечении.

Об этом сообщила медицинский директор по информационно-аналитической работе заведения Татьяна Жураковская, отмечает местный Telegram-канала "Лучане". В то же время, главный врач областной клинической больницы Александр Дударь рассказал, что состояние 39-летней мамы мальчика не изменилось. В настоящее время она находится в реанимационном отделении без сознания на аппарате искусственной вентиляции легких.

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Напомним, автомобиль Renault Megane наехал на четырех человек, а затем влетел в дерево. Пешеходы в момент ДТП переходили дорогу по регулируемому переходу на зеленый свет светофора.

Сообщается, что за рулем автомобиля был 16-летний подросток, который взял машину отца, чтобы прокатиться с друзьями. Во время езды он снимал видео и публиковал его в социальных сетях. Не заметив красного сигнала светофора, несовершеннолетний въехал в находившихся на "зебре" людей. Водитель-нарушитель был задержан сразу с поличным. Среди пострадавших оказались мать и пятилетний сын.

Ранее сообщалось, что женщина находится в реанимации, в чувство еще не приходила, ее травмы очень тяжелые. Врачи говорят, что мозг реагирует на импульсы, и это дает небольшую надежду. Мальчик получил сотрясение мозга и начал заикаться, у него стресс, он очень испуган.

Знакомые и близкие семьи собирают помощь на лечение Елены с сыном. Ее муж Александр Вакульчук работает дальнобойщиком за границей, но уже срочно возвращается домой. Еще в их семье есть старший сын Захар.

Подростком, сбившим пешеходов на переходе на Renault Megane, оказался 16-летний Дмитрий Рудюк. По словам близкого друга семьи, парень имеет непростой характер, не подчиняется родителям и раньше уже имел проблемы с полицией. А в день ДТП он просто взял ключи от машины и уехал кататься с друзьями, не спросив хотя бы разрешения у мамы. Перед несчастным случаем патруль погнался за Renault Megane, потому что заметил, что водитель ведет себя неадекватно.

Мама парня тяжело переживает ДТП, в тот день ей даже пришлось вызвать скорую помощь.

"Нам на самом деле все равно, что будет с Дмитрием, у него давно проблемы с полицией. У него были кражи, драки, хулиганство. Но мы переживаем, чтобы потерпевшая женщина выжила и с ней все было хорошо. Но мама есть мама, это ее сын – и для нее это горе", – говорит знакомый семье.

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