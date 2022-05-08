После задержания Шария в сети 'зачистили' его интервью некоторым журналистам: разгорелся скандал

Задержание российского пропагандиста и лидера политической партии в Украине Анатолия Шария в уже родной для него Испании послужило для отдельных украинских журналистов триггером. Они предпочли удалить из своего архива интервью с ним и другими деятелями, пропагандировавшими нарративы Кремля.

Об этом сообщают в пресс-службе Центра противодействия коррупции на Facebook, опубликовав скриншоты передач с самыми одиозными личностями нашей страны. На них "засветились" небезызвестные Наталья Влащенко, Тигран Мартиросян и Василий Голованов.

"Вместо того, чтобы покаяться, эта тройка и менее известные пропагандисты быстро перекрашиваются. Они постоянно появляются в эфире национального телемарафона и считают, что украинцы все забыли. Не забыли", – указано в сообщении.

Видео дня

Напомним, что жена Анатолия Шария в день его задержания "сыграла на опережение" и сняла ролик в подражание своей подруге по несчастью Оксане Марченко. Впрочем, супруга одиозного блогера решила напоследок побравировать и немного потроллила своих хейтеров в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранительные органы Испании задержали Шария 4 мая. Это стало возможным благодаря тесному взаимодействию Службы безопасности Украины с Офисом генерального прокурора, международными партнерами и в результате многоуровневой спецоперации украинских правоохранителей.

Напомним, народный депутат Украины Федор Вениславский заявил, что задержанного в Испании блогера Анатолия Шария экстрадируют в Украину.