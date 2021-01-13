Так, друзья — сегодня публикую давно задуманный пост о том, как на самом деле выглядел типичный советский человек — среднестатистический житель СССР 1970-80-х годов. В принципе, типичный советский человек чем-то похож на антизападников и любителей СССР, но есть одно очень важное отличие — многие типичные советские люди на самом деле хотели другой жизни, и после падения СССР начали жить совершенно иначе — заниматься бизнесом, работать на себя, зарабатывать деньги и прочее. Соответственно, начали и совсем по-другому выглядеть — нормально оделись, вставили зубы, начали следить за питанием и фигурой.

В недавнем нашумевшем фильме "Чернобыль" американским актёрам удалось максимально точно перевоплотиться в советских людей — в плохо сшитых мятых костюмах, с плохими зубами и отсутствием какой-либо нормальной причёски. Думаю, гримёры, костюмеры и продюсеры фильма смотрели множество фотоснимков той эпохи и кинохроники — и воспроизвели портреты советских людей невероятно точно.

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ о том, как выглядел типичный советский человек.

1. Испорченная фигура и дряблая кожа.

Начнём с того, что очень мало советских людей имели более-менее приличную фигуру. Во-первых, это было связано с тем, что в Стране Советов не было принято заниматься физкультурой — советская власть только рассказывала сказки про всякие там физкультуры и спорты, тогда как у рядовых советских граждан не было никаких сил, здоровья и мотивации чтобы в зрелом возрасте заниматься поддержанием здоровья с помощью физкультуры. Да, какие-то отдельные энтузиасты бегали кроссы летом и на лыжах зимой, посещали бассейны — но в целом это явление не было массовым.

Во-вторых (хотя скорее это даже можно отнести к главной причине), плохая советская фигура обеспечивалась дрянным питанием на протяжении десятилетий — нормальная белковая пища, вроде хорошего мяса или морепродуктов, в СССР была жутким дефицитом, советские люди также очень мало ели свежих овощей — но зато в типичной советской диете был переизбыток углеводов, вроде всяких каш, картошек и макарон. Из-за этого фигура среднестатистического советского мужчины уже к 35-40 годам приобретала узнаваемый силуэт — одутловатый висячий живот, который ещё сильнее выделялся из-за сильного поясничного лордоза (который возникал от отсутствия физкультуры), а в верхней части тела при этом были узкие плечики и тощие ручки.

Добавьте к этому ещё плохой цвет лица, желтоватого или землисто-серого цвета, а также дряблую кожу. Возникали эти явления из-за курения — в СССР абсолютное большинство мужчин и немалый процент женщин курили, причём курили гадкие советские сигареты с крайне вредным табаком с большим количеством канцерогенов и смол. Кроме того, советский табак выращивали сушили при помощи всякой химии, которая при сгорании попадала в лёгкие курильщика — что, разумеется, здоровья тоже не добавляло. Прибавьте к этому ещё часто вредную и тяжёлую работу на заводах — и вы поймёте, почему советские люди так выглядели.

Плохие зубы.

Вообще про зубы надо было написать в самом начале, так как именно зубы являются показателем уровня жизни в той или иной стране — во-первых, показывают, насколько качественно питаются люди и насколько хорошая в стране экология, а-во-вторых — показывают, насколько в стране развита стоматология.

Так вот — и с первым, и со вторым в СССР всё было не просто плохо, а ОЧЕНЬ плохо. Из-за некачественного питания и плохой экологии среднестатистический человек начинал лишаться зубов уже к 35-40 годам, если не раньше — а отсутствие нормальной стоматологии только закрепляло это положение вещей. В СССР делали ракеты, но не могли сделать нормального зубного протеза — чтобы его не нужно было вынимать на ночь в стакан с водой и пугать внуков.

Сюда же добавьте отсутствие нормальных средств по уходу за зубами — совковый абразивный "зубной порошок" за пару десятилетий стирал зубы почти до корня, отчего даже более-менее здоровые зубы превращались в какие-то серые обломки. Даже у советских звёзд киноэкрана — людей, зарабатывающих своей внешностью — редко были хорошие зубы, и во всех советских фильмах вы не увидите нормальных белозубых улыбок — советские люди улыбались "куриной попкой", стыдливо пряча испорченные зубы.

При этом совковая пропаганда всячески высмеивала нормальный и здоровый образ жизни американцев — "они улыбаются во весь рот, ах да как они посмели, наверное это не люди а роботы!" — писали советские пропагандисты, и тут же убегали в ванну чистить зубным порошком свои советские зубные руины.

Плохая одежда, обувь и аксессуары.

Пришёл черед поговорить и о совковой одежде, обуви а аксессуарах. Давайте скажем правду — среднестатистическая совковая одежда была говном, выглядела как говно и была сшита из самых дрянных и дешёвых материалов. Совковые мужские костюмы были серо-буро-коричневых цветов и напоминали какую-то рабочую робу, женские костюмы тоже часто выглядели не лучше. Шилось всё из тяжёлых шерстяных и полушерстяных тканей с добавлением синтетики — носить такие костюмы было невыносимо.

Нормального рынка одежды в стране фактически не было. Женщины старались что-то сшить сами из более-менее приличных тканей, для чего обменивались выкройками — которые были на вес золота. Нормальное пальто можно было сшить только в ателье за баснословные деньги — от 150 рублей и выше (1-2 средние зарплаты). Нормальная яркая и красивая одежда начала появляться только в восьмидесятые годы — и то уже ближе к концу совка.

С обувью всё было ещё печальнее — совковые сапоги и туфли протекали, выглядели уродски, а стоили при этом немалых денег — нормальные женские сапоги обходились почти в одну среднюю зарплату (от 80 рублей и дороже). Мечтой советского человека было достаь обувь из стран соцлагеря, который воспринимался как "заграница" — какие-нибудь чехословацкие кроссовки "Ботас" или восточногерманские туфли "Саламандер". До сих пор совки, ментально оставшиеся в том времени, с придыханием вспоминают "те самые саламанды с ящерицей", при этом продолжая молиться на СССР — в котором не могли сделать даже такие в общем-то рядовые туфли.

Что касается аксессуаров — то тут всё тоже было очень плохо. Стоит вспомнить хотя бы страшнейшие советские роговые очки а-ля Читкатло, которые весили как небольшая гантель, сильно давили на переносицу и закрывали половину лица — превращая даже симпатичного человека в урода с двумя "телевизорами" на лице.

Общая неухоженность.

К этому всему добавье также общую неухоженность советского человека — в стране советов считалось, что "слишком хорошо" выглядеть — это своеобразный вызов государству рабочих и крестьян, и поэтому среднестатистический советский человек добивался вида средней задрипанности — чтобы его никто не назвал "стилягой".

Обратите внимание на совковые фильмы — ещё даже в восьмидесятые годы хорошо выглядящий и следящий за собой персонаж был всегда отрицательным героем — чванливым, высокомерным, старающимся всячески оторваться от коллектива и увильнуть от почётной обязанности строить коммунизм. Ещё в семидесятые годы длинные волосы у парней могли насильно отстричь комсомольские работники, брюки-клёш — порезать, а девушек могли прорабатывать на комсомольских собраниях за "неподобающий, буржуазный внешний вид". Тогда как наоборот — вид задрипанного и неухоженного алкаша считался чем-то "пролетарским"и "класово верным".

Страна законного несчастья. Вместо эпилога.

И вот мы подходим к самому главному — что из себя в целом представлял среднестатистический советский человек. Ко всему, описанному выше нужно обязательно добавить общую покорность и забитость — среднестатистчический советский человек всегда боялся начальства, старался лишний раз не высоываться и всячески слиться с толпой. Мятый и плохо сидящий магазинный костюм мышиного цвета, слегка пожёванная и желтоватая от многочисленных стирок рубашка, растресквашийся кожаный ремень, часы с окислившимся браслетом, роговые очки, потёртая и пыльная обувь.

Всё это было бы смешно — когда не было бы так страшно. Такой внешний вид советских граждан был продиктован, во-первых, реальным низким уровнем жизни в СССР, а во-вторых — генетической памятью о сталинских репрессиях — когда уничтожили всех лучших и самых ярких. Не выделяйся, будь серым, старайся лишний раз не попадаться на глаза начальства, не высказывай своего мнения, не улыбайся, старайся казаться несчастным — и тогда государство тебя не тронет...

Напишите в комментариях, что вы обо всём этом думаете.

Помните внешний вид типичных советских людей?

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