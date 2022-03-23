Портал medicina.ua предоставляет бесплатные онлайн консультации всех врачей

Прослушивание новости на данный момент не доступно

Портал Medicina.ua бесплатно начал предоставлять профессиональную онлайн консультация врачей всех специализаций. За помощью украинцы могут обратиться в любое время суток.

Получить бесплатную консультацию можно у врача гинеколога, врача уролога, врача дерматовенеролога.

Также доступна консультация косметолога, стоматолога, онколога, проктолога, офтальмолога и пластического хирурга.