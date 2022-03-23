Портал medicina.ua предоставляет бесплатные онлайн консультации всех врачей

Мария Шевчук
Общество
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Портал medicina.ua предоставляет бесплатные онлайн консультации всех врачей
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Портал Medicina.ua бесплатно начал предоставлять профессиональную онлайн консультация врачей всех специализаций. За помощью украинцы могут обратиться в любое время суток.

Получить бесплатную консультацию можно у врача гинеколога, врача уролога, врача дерматовенеролога.

Также доступна консультация косметолога, стоматолога, онколога, проктолога, офтальмолога и пластического хирурга.

Портал medicina.ua предоставляет бесплатные онлайн консультации всех врачей