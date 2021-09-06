Порошенко в Харькове передал пожертвование храму и почтил погибших в АТО

Пятый президент Украины и лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко во время поездки в Харьков накануне Международного дня благотворительности побывал в уникальном Храме Иоанна Богослова. Он передал на его строительство пожертвование в 150 тыс. грн., а также возложил цветы к мемориальной доске воинам, погибшим в АТО/ООС.

Как передает "Прямой", также в храме состоялась поминальная молитва по воинам, погибшим на Востоке Украины. Кроме того, настоятель протоиерей Виктор Маринчак показал пятому президенту, как продвигается реконструкция храма, построенного в 1885 году на месте деревянной постройки, существовавшей здесь еще со второй половины XVII века, был закрыт большевиками в 1930 году и разрушен на две трети (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

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После обретения независимости община храма начала его восстановление. Активисты общины были участниками Оранжевой революции и Революции достоинства, волонтерами и добровольцами.

Настоятель храма протоиерей Виктор Маринчак во главе общины Храма Иоанна Богослова с августа 1991 года. Участник трех революций, его считают духовником Харьковского Евромайдана. Настоятель инициировал установку в стенах храма мемориала погибшим в русско-украинской войне.

Как известно, в 2020 году Петр Порошенко потратил на благотворительность более 150 млн грн.

Фонд Порошенко с первых дней пандемии совместно с волонтерами обеспечил медиков защитными костюмами – в больнице передали более 157 тыс. единиц, а также 10 тыс. антивирусных очков, более 50 тыс. высококачественных швейцарских ИФА-тестов Roche, профинансировали закупку, ремонт и расходные материалы более 50 аппаратов ИВЛ.

Помощь получили около 200 медицинских учреждений.

Сразу после начала пандемии коронавируса силами волонтеров, Фонда Порошенко и компании Рошен более 50 тыс. продуктовых наборов получили люди по всей Украине, в этом году уже более 12 тыс. наборов отправлено в регионы.

По данным Гражданской сети ОПОРА, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко также возглавил рейтинг народных депутатов Украины, которые осуществляли благотворительные взносы со своих заработных плат в 2020 году.