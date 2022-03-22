Порошенко призвал государства Персидского залива увеличить поставки нефти на мировой рынок вместо российского
Петр Порошенко призвал государства Персидского залива увеличить поставки нефти на мировой рынок вместо российского. Он подчеркнул, что необходимо немедленно ввести нефтяное эмбарго против России как государства-агрессора.
Об этом Порошенко сообщил в эфире телекомпании Al Jazeera. Он также отметил – , чем быстрее будет остановлено российское вторжение в Украину, тем меньше будут глобальные риски продовольственного кризиса.
"Сейчас свою отдельную роль играет также арабский мир. Почему? Потому что сейчас, когда мы просим ввести эмбарго на российские нефть и газ, все страны Персидского залива могут увеличить поставки своей нефти и газа на мировой рынок. И это именно то, на что мы рассчитываем от вас", – подчеркивает Порошенко.
"Это поможет избежать продовольственного кризиса и остановить угрозу безопасности обеспечения продовольствием. И это также позволит всем нам удерживать цену на нефть и газ на фоне введения эмбарго по отношению к российским энергоносителям", – объясняет Петр Порошенко.
"Ведь это действительно аморально – платить миллионы долларов каждую неделю, которые Европа и мир платят России, а эти деньги идут дальше на финансирование убийства украинцев", – говорит Петр Порошенко.