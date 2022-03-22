Петр Порошенко призвал государства Персидского залива увеличить поставки нефти на мировой рынок вместо российского. Он подчеркнул, что необходимо немедленно ввести нефтяное эмбарго против России как государства-агрессора.

Об этом Порошенко сообщил в эфире телекомпании Al Jazeera. Он также отметил – , чем быстрее будет остановлено российское вторжение в Украину, тем меньше будут глобальные риски продовольственного кризиса.

"Сейчас свою отдельную роль играет также арабский мир. Почему? Потому что сейчас, когда мы просим ввести эмбарго на российские нефть и газ, все страны Персидского залива могут увеличить поставки своей нефти и газа на мировой рынок. И это именно то, на что мы рассчитываем от вас", – подчеркивает Порошенко.

Видео дня

"Это поможет избежать продовольственного кризиса и остановить угрозу безопасности обеспечения продовольствием. И это также позволит всем нам удерживать цену на нефть и газ на фоне введения эмбарго по отношению к российским энергоносителям", – объясняет Петр Порошенко.

"Ведь это действительно аморально – платить миллионы долларов каждую неделю, которые Европа и мир платят России, а эти деньги идут дальше на финансирование убийства украинцев", – говорит Петр Порошенко.