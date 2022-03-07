Порошенко показал разрушенный ракетами дом в Василькове и призвал союзников закрыть небо

Петр Порошенко возле разрушенного в результате ракетного удара дома в Василькове призвал западных союзников как можно скорее закрыть небо над Украиной.

"Этот дом был разрушен российскими крылатыми ракетами. Это показывает, почему нам необходимо закрытое от полетов небо над Украиной и по меньшей мере боевые самолеты для наших мощных пилотов. Потому что мы должны защитить гражданские объекты и атомные электростанции. И это нужно немедленно, сейчас", – отмечает пятый Президент.

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"Продолжаются переговоры между Госсекретарем Блинкеным и украинскими властями. Они дальше говорят о каких-то бюрократических вещах и не отказываются. Однако каждый час промедления стоит жизни мирному населению. Каждый час промедления – это возможности для россиян атаковать нас с неба и убивать украинцев. Безусловно, в этой ситуации нужно немедленно ускорить этот процесс: завтра, послезавтра, на этой неделе", – подчеркивает Петр Порошенко.