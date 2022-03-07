Порошенко показал разрушенный ракетами дом в Василькове и призвал союзников закрыть небо

Мария Шевчук
Общество
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Порошенко показал разрушенный ракетами дом в Василькове и призвал союзников закрыть небо
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Петр Порошенко возле разрушенного в результате ракетного удара дома в Василькове призвал западных союзников как можно скорее закрыть небо над Украиной.

Разрушений дом российскими крылатыми ракетами

"Этот дом был разрушен российскими крылатыми ракетами. Это показывает, почему нам необходимо закрытое от полетов небо над Украиной и по меньшей мере боевые самолеты для наших мощных пилотов. Потому что мы должны защитить гражданские объекты и атомные электростанции. И это нужно немедленно, сейчас", – отмечает пятый Президент.

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Каждый час промедления – это возможности для россиян атаковать нас с неба и убивать украинцев

"Продолжаются переговоры между Госсекретарем Блинкеным и украинскими властями. Они дальше говорят о каких-то бюрократических вещах и не отказываются. Однако каждый час промедления стоит жизни мирному населению. Каждый час промедления – это возможности для россиян атаковать нас с неба и убивать украинцев. Безусловно, в этой ситуации нужно немедленно ускорить этот процесс: завтра, послезавтра, на этой неделе", – подчеркивает Петр Порошенко.

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