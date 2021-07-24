Порошенко побывал на традиционном патриотическом кулеше на Донбассе. Фото

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко побывал на традиционном кулешена Донбассе. Военные, волонтеры и активисты собрались на патриотическое мероприятие в селе Карловка Марьинского района Донецкой области.

Яркие фотографии с этой встречи было опубликовано на сайте " ЕС ".

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Семь лет назад эти места освободила украинская армия вместе с добровольцами и волонтерами. Именно в Карловке работает волонтерская радиостанция "Тризуб ФМ", которая вещает в зоне проведения ООС.

Встречи за кулешом, которые начал проводить волонтер и музыкант Святослав Бойко, по всей стране сплачивают вокруг себя людей, которым небезразлична Украина.

"У казаков была такая старая поговорка "Порох и каша" – сила наша", – пошутил со сцены лидер группы "Широкий лан" Святослав Бойко.

Порошенко напомнил, что место для традиционного кулеша было выбрано не случайно. Именно в Карловке уже 7 лет на волонтерских началах врачи-стоматологи со всей Украины лечат зубы украинским военнослужащим. А несколько лет назад основали на своей волонтерской базе, которую все знают под названием "Домик", радиостанцию "Тризуб". Так волонтеры решили бороться с засильем российского и сепаратистского ТВ и радио на прифронтовых территориях.

"Я очень счастлив сегодня быть здесь, в почти родном месте, в "Тризубе", у этой церкви. Я думаю, что радио "Тризуб" сейчас может вести прямую трансляцию, и на всей линии соприкосновения все украинские патриоты будут нашими слушателями", – отметил Порошенко.

Порошенко также поделился воспоминаниями об обстреле расположенной неподалеку Авдеевки в конце 2017 года и о военных преступлениях, которые совершали оккупанты.

"Мы здесь, чтобы показать, что Авдеевка – это очень важный город для Украины. Когда в конце 2017 российские наемники оставили город без света, без воды, без газа, тридцатитысячный город замерзал в условиях 25-градусных морозов. Вышли ремонтные бригады рабочих. Российские снайперы открыли по ним огонь. То есть или замерзнуть, или в эвакуацию. Мы развернули палаточный городок, куда под буржуйки могли прийти местные жители. И никто не поехал. Несмотря на то, что мы подали автобусы. Я кланяюсь жителям Авдеевки за такой украинский дух. Российские нелюди открыли артиллерийский обстрел палаточного городка, где тогда находились гражданские. Убили маленького ребенка, убили женщину. Это хорошо характеризует, кем они являются", – вспомнил трагические события Петр Порошенко.

В эти дни лета, напомнил Порошенко, целый ряд городов и сел Донбасса отмечает 7 годовщину освобождения от российских оккупационных войск.

"21 июля были освобождены Рубежное, Торецк. 22 июля в этот день семь лет назад были освобождены Попасная, Северодонецк, 24 Июля – Пески, Лисичанск. 28-го была освобождена Авдеевка. И каждый этот день навсегда останется в сердце каждого патриота. И за это мы будем благодарить воинов Вооруженных сил Украины, добровольцев, будем благодарить подразделения Национальной гвардии. За то, что тогда и сейчас мы делали и делаем невозможное – мы остановили Путина, мы остановили российскую агрессию, мы сохранили Украину", – говорит пятый президент Петр Порошенко.

"Сегодня нам нужно как никогда держаться вместе. Это уже мой третий приезд за два месяца в прифронтовую зону. Мы были в Славянске, в Краматорске, в Шумах, наблюдали Горловку. Очень верю, что скоро мы вернемся туда", – добавил г пятый президент.

В команде "ЕС" уверяют: поездки на Донбасс – это всегда теплые неожиданные встречи.

"Много лет видел вас только по телевизору. Спасибо за надежду, которую вы нам дали, мы ее ни в коем случае не потеряем. Я сегодня случайно здесь, очень рад здесь вас увидеть", – сказал Порошенко командир одного из подразделений пятьдесят шестой бригады майор Павел Юрчук.

Политик в ответ поблагодарил военных за патриотизм и доблесть.

"Сегодня нам нужно как никогда держаться вместе. Это уже мой третий приезд за два месяца в прифронтовую зону. Мы с вами любим Украину и чувствуем каждый клочок украинской земли, где бы она не находилась – на Закарпатье, в Галичине, Луганской или Одесской области... Мы – единая семья, и я благодарю вас за эти уникальные чувства", – сказал Порошенко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Порошенко привез в Авдеевку комплект видеоразведки для 72 бригады Черных Запорожцев. Ранее такая же ценная система была установлена в зоне ответственности 10 ОГШБр. Половину средств на дорогостоящее оборудование собрали активисты, волонтеры и простые граждане, вторую половину предоставил Фонд Порошенко.

Также на днях пятый президент поделился воспоминаниями об освобождении Рубежного и Торецка, а также Попасной и Северодонецка: украинские флаги над этими городами снова были подняты 21-22 июля 2014 года.