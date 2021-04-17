Порошенко озвучил возможную модель производства вакцин в Украине

Украина должна срочно наладить собственное производство вакцин. Финансирование такого производства должно происходить по принципу государственно-частного партнерства. В этом убежден пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.

Собственное видение пути к созданию украинской вакцины от коронавируса Порошенко выразил в ходе презентации своего антиковидного плана в Черкассах.

"Одним из ключевых элементов нашего антиковидного плана является начало работы по разработке мощностей для украинского производства вакцин", – отметил Порошенко.

По подсчетам политика, на старте проекта потребуются инвестиции в размере не менее 15-20 миллионов долларов США.

"После проведения мной переговоров с украинским фармакологическими компаниями, после проведения переговоров с мировыми производителями вакцин мы бы сделали такую модель финансирования. Производитель инвестирует не менее 50% средств на начало производства. Инвестор – в мире это называется "ангел-инвестор", человек, который инвестирует не только и не столько чтобы иметь прибыль, а потому, что стремится решить проблему. Я уверен, что мы в Украине соберем несколько миллионов долларов, чтобы наладить отечественное производство вакцин. И государство даст не бюджетные средства, а бюджетное кредитование", – пояснил Порошенко.

Отдавать кредит, по мнению политика, инвесторы смогут вакцинами, что снизит уровень коррупции при закупке прививок за рубежом и гарантирует защиту украинцев от болезни.

"Если оно (государство. - Ред.) даст несколько миллионов долларов бюджетного кредитования, с ним рассчитаются вакциной. Для чего? Чтобы потом не оказались в ситуации, когда снова будут коррумпировано завозить вакцины из-за рубежа. Ведь речь идет не только о ковидной вакцине. От бешенства, от гриппа – от чего угодно", – объясняет лидер "Европейской Солидарности".

В дополнение ко всему, вакцина собственного производства может стать спасением в случае очередной вспышки эпидемии.

"Что произошло в мире за последний год? Был продемонстрирован жесткий ковидный национализм. Вот последний случай – это CoviShield в Индии. Вспышка болезни – и местное правительство приняло решение о запрете экспорта вакцины. То есть правительство Индии обязало держать 80 млн доз резерва, они скатились до 35 и пока не был восстановлен резерв – экспорт был запрещен. И сейчас Украина не получает CoviShield из-за подобной позиции", – напомнил Петр Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 апреля Петр Порошенко презентовал обновленный стратегический антиковидний план, который предусматривает 10 шагов для защиты украинцев от пандемии. Он предусматривает быструю вакцинацию для граждан, организацию производства вакцин в Украине, социальную защиту для медработников, экономическую поддержку граждан и социально ответственного бизнеса в условиях локдауна, достаточное обеспечение больниц кислородным оборудованием и медикаментами, расширение количества коек за счет ведомственных медучреждений.

"Европейская Солидарность" также инициировала внеочередное заседание Верховной Рады для обсуждения вопросов пандемии, срыва процесса вакцинации, усиления защиты медработников. Фракция собрала необходимое для созыва такого заседания количество голосов народных депутатов.