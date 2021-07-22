Порошенко об освобождении Попасной и Северодонецка: это был праздник, которого ждали

Семь лет назад, 22 июля 2014 года, украинские воины освободили Попасную и Северодонецк. В этот день местные жители с украинскими флагами встречали воинов-освободителей.

В годовщину освобождения украинских городов от пророссийских террористов воспоминаниями об этом дне поделился пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в Facebook. По его словам, горожане тогда выкрикивали "Слава Украине!".

"Жители Северодонецка и Попасной вышли встречать наших военных, которые освободили города, с украинскими флагами и криками: "Слава Вооруженным силам Украины! Слава Украине! Спасибо!". Это был действительно праздник, которого ждали: возвращение домой", – пишет написал политик.

Видео дня

Он напомнил, что тогда украинскими военными были осуществлены две блестящие операции: практически без боя освободили Попасную и после ожесточенной перестрелки – Северодонецк.

"Так реализация моего приказа о контрнаступлении позволила нам освободить две трети оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей", – отметил Порошенко.

"Слава героическому подвигу подразделений Нацгвардии, Вооруженных Сил Украины, добровольческих батальонов. Вечная память погибшим", – написал пятый президент.