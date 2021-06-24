Порошенко и Зеленский лидируют в президентском рейтинге – опрос

Если бы в Украине в ближайшее время проходили выборы президента, лидировали бы на них действующий глава государства Владимир Зеленский и пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко. Нынешнего президента в возможном втором туре готовы поддержать 60,4% респондентов, а его предшественника – 39,6%.

Соответствующие результаты показало социологическое исследование Центра Разумкова. Речь идет о тех лицах, которые намерены принять участие в выборах и определились. Среди всех опрошенных, поддержка составляет 33,3% и 20,3% соответственно.

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Среди всех кандидатов на выборах первое место также занимает Владимир Зеленский – 32,4% голосов, и Петр Порошенко – 17,2% из тех, кто намерен принять участие в выборах и определился.

Далее следуют Юрий Бойко – 13%, Юлия Тимошенко – 9,8% и Игорь Смешко – 7%. Остальные кандидаты получили меньшую поддержку.

Исследование проведено с 11 по 16 июня 2021 методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Социологический опрос проведен в рамках исследовательского проекта "Украина: 30 лет на пути в Европу", финансируемого Представительством Фонда Конрада Аденауэра в Украине.