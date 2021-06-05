Порошенко: 7 лет назад мы освободили Красный Лиман, а дальше – две трети оккупированного Донбасса

Ровно 7 лет назад мужественные украинские воины вернули мир в Красный Лиман, освободив его от российских наемников. В целом защитники Украины освободили две трети оккупированных территорий Донбасса.

Об этом в Facebook напомнил пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.

"Это был один из первых ожесточенных боев и начало наступательных действий по освобождению оккупированных территорий Донбасса. А дальше – Украина возвращала свое. В течение двух месяцев украинские войска не только героически сдерживали наступление российских сил, но и шли вперед – освобождали город за городом, село за селом", – написал Порошенко.

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Политик отметил: в ходе контрнаступления от оккупантов были освобождены значительные территории.

"Мы получили тогда первую важнейшую победу – освободили две трети оккупированного Донбасса. Это стало возможным благодаря моему приказу о контрнаступлении. Приказу, за который против меня возбуждено дело, и которым я горжусь", – отметил пятый президент.

Порошенко также напомнил о том, в каком состоянии на момент начала агрессии РФ на востоке нашего государства находилась украинская армия.

"Реальные возможности украинских войск тогда были очень ограничены. Были переживания – справимся ли, но была и огромная вера в Вооруженные Силы Украины. И эта вера неугасимая. Армия до сих пор имеет самый высокий уровень доверия населения среди всех государственных институтов", – отметил лидер "ЕС".

Петр Порошенко поблагодарил каждого украинского военного, который сражался за родную землю тогда и продолжает защищать каждый клочок украинской земли сейчас.

"Вечная память тем, кто погиб за Украину. Честь и хвала им!", – написал пятый президент.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Петр Порошенко возглавил рейтинг депутатов-благотворителей 2020 года. Такие данные обнародовала гражданская сеть "Опора". Так, в ходе последней поездки в Донбасс, лидер "Европейской Солидарности" передал украинским военным с 10 ОГШБр дорогостоящий комплект видеонаблюдения. А в Торецк пятый президент привез кислородные концентраторы.