Радуцкий, он же глава комитета ВР по медицине, всем начальникам предлагал вакцинироваться. Похоже, сам это сделал. Он не обеспечил нас защитой, когда начался массовый вывоз масок (говорят, участвовал), не обеспечил депутатский контроль за медициной и кислородом в пик болезни. Привел клоуншу министром.

В четверг протащил закон (копия американского) о санэпидслужбе. Как это работает в США – все знают: в день умирает до 5 000 человек и это при их возможностях.

Не говорю даже о том, что министерство против и профильные специалисты тоже.

Может, пора этого фельдшера уже убрать из комитета?