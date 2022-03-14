Попытки захватить Мариуполь остаются безуспешными, РФ использует Беларусь для запуска 'Искандеров' – Генштаб ВСУ

Прослушивание новости на данный момент не доступно

Российские оккупанты продолжают наступательную операцию, пытаясь закрепиться на определенных направлениях. В то же время фиксируются массовые случаи отказа российских военных ехать воевать в Украину.

Об этом сообщается в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины на вечер 13 марта. Оккупанты пытаются нарастить свои группировки в некоторых районах.

В частности, речь идет о Полесском, Таврийском и Южнобугском операционных районах – там враг формирует и перемещает стратегические резервы к украинским границам.

Пренебрегая нормами Международного гуманитарного права, российские оккупанты продолжают уничтожение стационарных объектов военной и гражданской инфраструктуры на территории Украины. Так, 13 марта были нанесены ракетные удары по объектам в населенных пунктах Умань, Ивано-Франковск, Старичи с применением самолетов стратегической авиации. Кроме того, продолжаются пуски ОТКР "Искандер" с территории Беларуси.

Видео дня

На Волынском направлении противник проводил демонстрационные действия подразделениями из состава ВС РБ вдоль украинской границы.

На Полесском направлении подразделения оккупационных войск проводили мероприятия по восстановлению боеспособности и перегруппировке войск, совершенствовали логистическое обеспечение. В целях исключения внезапности действий со стороны ВСУ противник активно ведет разведку.

На Сиверском направлении противник сосредоточился на перегруппировке, пополнении запасов, подготовке к возобновлению наступления в направлении Броваров.

На Слобожанском направлении противник пытается закрепиться на достигнутых рубежах, совершает перегруппировку войск и предпринимает попытки возобновить наступательные действия на города Харьков и Сумы.

На Изюмском направлении в результате активных наступательных действий украинских защитников противник понес потери в районе населенных пунктов Топольское, Шпаковка, Донецкое и отступил.

На Донецком и Таврическом направлениях вражеские подразделения пытаются вести штурмовые действия, сосредотачивая основные усилия на продвижении в направлении Северодонецка. Безуспешными остаются попытки захватить Мариуполь.

На Южнобугском направлении противник пытается вести рейдовые действия и закрепиться на достигнутых рубежах.

"Фиксируются случаи массового отказа российских военнослужащих от командировок в Украину для участия в боевых действиях, несмотря на обещания о предоставлении статуса ветерана войны, дополнительных суточных выплат и повышенного должностного оклада", – отметили в Генштабе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!