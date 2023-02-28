Помощь там, где тяжелее всего: в Бахмуте продолжается выдача продовольственных наборов от Фонда Рината Ахметова

В Бахмуте, одной из самых горячих точек на линии фронта, идет выдача гуманитарной помощи от Фонда Рината Ахметова. Недавно для оставшихся в городе Фонд передал почти 4 тысячи наборов с продуктами первой необходимости.

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Безопасная и гуманитарная ситуация в обществе с каждым днем становится все сложнее. Ввиду отсутствия света и газа, в каждый из переданных Фондом наборов вошла сытная и питательная пища, которую можно хранить в течение длительного периода.

Всего с начала полномасштабной войны Фонд передал более 173 тысяч наборов для жителей Донецкой области и тех, кто временно эвакуировался из региона.

За это время Фонд Рината Ахметова передал более полумиллиона продуктовых наборов жителям 22 областей Украины. Всего с 24 февраля 2022 для жителей Украины будет передано 800 тысяч наборов с продуктами питания от Фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек. Детальнее — по ссылке.