Помощь от Эстонии: в Житомире появилась бизнес-школа для переселенцев

При участии активистов из Эстонии в Гончаренко в центре Житомира стартовала Школа поддержки малого и среднего бизнеса для внутренних переселенцев и жителей области. Среди участников более 20 предпринимателей, потерявших бизнес во время войны, но желающих восстановить его и имеющих бизнес-идеи. По завершении обучения среди них будут разыграны три гранта, которые победители смогут использовать на покупку оборудования, инструментов и тому подобное для развития своего дела.

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Обучение проходит в рамках проекта "Для Украины" при поддержке ОО "Мондо" (Эстония), а также благотворительного фонда "Настоящие украинцы" и ОО "Усовершенствуй себя".

Занятия рассчитаны на жителей Житомирщины и внутренне перемещенных лиц, имеющих бизнес-идеи или уже предприниматели. По словам директора Гончаренко центра Житомира Юлии Рыбак, каждый участник курса сможет принять участие в конкурсе бизнес-планов и получить грант в размере 1500 евро на развитие собственного бизнеса.

Руководитель проекта Сергей Трохимишин рассказал, что участники тренинга овладевают разными навыками, которые помогают повысить эффективность бизнеса особенно в военное время — от юридических знаний, планирования, финансового и проектного менеджмента до коммуникаций и поиска кадров.

"Программа построена таким образом, чтобы все наши студенты получили знания, которые станут основой их эффективного предпринимательства, необходимого для экономического развития Житомирщины. А поскольку наши участники очень активные, креативные и яркие личности, то мы уверены, что они добьются успеха", — отметил он.

Среди студентов Школы есть предприниматели со значительным опытом работы, но есть и те, кто только планирует начать свой бизнес. На занятия участники Школы уже приносят на тестирование свою продукцию, производство которой планируют масштабировать. Например, производство арахисовой пасты, выпекание хлеба и т.п. Участникам интересно услышать отзывы от коллег и улучшить свои идеи.

"Проект еще продолжается, а уже поражает своей результативностью. Мы делаем все, чтобы ускорить развитие бизнес-деятельности наших студентов, предоставляем максимально практическую информацию, создаем настоящее комьюнити единомышленников", - говорит координатор Школы Елена Вижак.

Уникальность проекта в том, что лекторы – практикующие специалисты.

"Это очень мощный информационно-практический проект, аналогов у нас я еще не встречала. Прекрасно, что лекции ведут именно практикующие бизнесмены, профи в своем направлении", - поделилась одна из участниц тренинга Галина Ковтонюк.