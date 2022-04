Как я уже обещал, продолжаю просить о помощи и моральной поддержке своих друзей по всему миру.

После Роберта Патрика, видеообращение записал Гэри Синиз, лауреат "Золотого Глобуса", "Эмми" и номинант на "Оскар".

Знаменитый лейтенант Дэн Тейлор из "Форрест Гамп".

"Аполлон-13", "Зелёная миля", "Выкуп", "C.S.I.: место преступления Нью-Йорк".

Все роли Гэри перечислить невозможно.

Спасибо, друг мой. Спасибо!

А для всех, кто хочет помочь финансово, ещё раз публикую реквизиты:

Реквізити /Account details:

Видео дня

