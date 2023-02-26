''Помогает приближать победу'': стала известна судьба героя вирусного видео из Киева в ночь после вторжения РФ

В прошлом году, в ночь после полномасштабного вторжения России в Украину, в Киеве во время записи интервью журналистами израильского телеканала в прямой эфир ворвался мужчина по имени Станислав и передал привет оккупантам. Он заявил, что записался в территориальную оборону Украины и будет воевать с россиянами. Видео стало вирусным в Сети. А теперь стала известная судьба героя ролика.

Видео дня

О том, как прошел год войны для Станислава, рассказала в Twitter Мария Писаренко. По ее словам, мужчина помогает приближать победу (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Станислав из Волчанска Харьковская обл. Стас давно живет в Киеве. Работает в госсекторе. Когда-то участвовал в шоу "Удивительные люди" как человек-календарь. Может определить, что был за день недели в любую дату", – отметила она.

Также сообщается, что сейчас мужчина в порядке. Он, как и год назад, находится в Киеве, продолжает работать в госорганах, прилагая усилия для победы над захватчиками.

Однако, по словам Писаренко, его семья, к сожалению, пострадала от российской оккупации.

Напомним, иностранным журналистам год назад Стас рассказал, что в начале войны ходил в КГГА получить оружие и записаться в ТРО. Там, по его словам, была очередь в сто человек, поэтому ему сказали прийти позже.

Это очень разочаровало мужчину и на эмоциях он начал рассказывать, что воевать нечем и никем.

"Съемочная группа израильского Kan11 ходит по пустому центру Киева. Как и я. Пересеклись. Вечером журналист Dov Gil-Har пригласил на включение. Говорим об украинском сопротивлении. Здесь кто-то врывается сзади в кадр. В моей голове одна мысль: мы должны выглядеть адекватными в эфире", – вспомнила тот день Писаренко.

Как сообщал OBOZREVATEL, маленькая девочка из Украины обратилась к Путину с призывом остановить войну. На опубликованном в сети видео ребенок просит диктатора, отдавшего приказ о нападении на нашу страну: "Отзовите свои войска!".

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