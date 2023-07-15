Помогаем украинцам: 18 лет Фонду Рината Ахметова

15 июля 2005 года Ринат Ахметов учредил Благотворительный фонд. Приоритетным направлением стала всесторонняя помощь и поддержка граждан Украины. После начала войны в 2014 году Фонд развернул масштабную помощь и уже десятый год помогает выжить и выстоять миллионам пострадавших от российской агрессии украинцев. После полномасштабного вторжения Фонд расширил программу и постоянно адаптирует ее под вызовы и запросы людей.

Видео дня

За 18 лет работы Фонд реализовал около 70 различных программ и проектов в социальных областях. Каждый такой проект – о людях и для людей. Для тех, кто больше нуждается в помощи. Там, где в ней нуждаются.

В рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней" Фонд передал жителям Украины:

более 13 млн продуктовых наборов; - около 800 тысяч медицинских наборов и аппаратуры; - 120 тысяч таблеток для обеззараживания воды; - около 90 тысяч гигиенических наборов; - 50 тысяч человек получили адресную помощь (учитывая 11 тысяч человек, прошедших лечение, из них 6 ,5 тысяч детей); — также Фонд проводит реабилитацию взрослых и детей после ранения в результате войны.

В этом году Фонд приобщился к пилотному проекту социального жилья для мариупольцев #ЯМариупольЖилье. В первой очереди уже готово 35 квартир для 127 переселенцев из города Марии. Фонд взял на себя обустройство зон совместного использования.

Программа "Ринат Ахметов - Детям" включает несколько мощных и важных направлений:

— в общей сложности более 5 млн детей охватила помощь от Фонда; свыше 10 тысяч детей нашли новые семьи в рамках проекта "Сиротству — нет!"; — почти 5 тысяч детей отдохнули и получили психологическую помощь в рамках проекта "Мирный отдых детям"; - 218 детей получили современные слуховые аппараты в рамках проекта "Теперь я слышу"; - 150 детей прошли реабилитацию после ранений в проекте "Реабилитация раненых детей".

Архив Музея "Голоса Мирных", который собирает, хранит и делится историями мирных украинцев, пострадавших от войны, содержит уже более 75 тысяч историй из первых уст и продолжает их собирать.

В рамках проекта "Преодолеть" более 68 тысяч человек получили психологическую помощь.

Более 30 проектов Фонда в сфере здравоохранения достигли национальных масштабов, в частности, это "Борьба с COVID-19 в Украине", "200 скорых для Украины", "Рак излечимый" и "Остановим туберкулез в Украине", благодаря которым миллионы людей имели возможность пройти необходимые обследования, выжить и выздороветь от болезней.

Если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь, обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда http://m.me/AkhmetovFDU

Уже 18 лет мы там, где нужна помощь. Работаем дальше: поддерживаем людей и приближаем победу Украины.