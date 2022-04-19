'Помогаем. Побеждаем': 'ТЕДИС Украина' выполнил первые 20 гуманитарных доставок

"ТЕДИС Украина" подвел итоги первого этапа работы созданного Координационного центра по бесплатной доставке гуманитарной помощи "Помогаем. Побеждаем". Начиная с 1 апреля, компания выполнила 20 транспортировок благотворительных грузов из Киева, Ивано-Франковска и Днепра.

В частности, благодаря Украинской бирже благотворительности в "ТЕДИС Украина" обратился благотворительный фонд Let’s Help, который помогает пожилым людям. Фонд предоставил продукты питания, питьевую воду и средства гигиены, которые на автомобилях "ТЕДИС Украина" были доставлены в Территориальные центры социального обслуживания в селах Черняховка и Капустянка Яготинского района Киевской области, Центр социальной защиты пенсионеров и инвалидов г. Переяслав-Хмельницкий, а также в Горностайпольский дом-интернат для пожилых людей и инвалидов Иванковского района Киевщины.

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"В тяжелое для страны время мы видим как общество, бизнес, благотворители и волонтеры объединились в единую силу. Все работают ради одного – скорейшей победы над врагом", – заявил генеральный директор "ТЕДИС Украина" Тарас Корнияченко.

Напомним, если у вас есть гуманитарный груз, который необходимо доставить в пределах Украины (там, где не ведутся активные боевые действия), вы можете обратиться через специально созданный веб-сайт help.tedis.ua или позвонив по телефонам:

067-352-71-80 и 067-217-70-94.

Подчеркнем: доставка гуманитарных грузов для отправителей и получателей абсолютно бесплатна.