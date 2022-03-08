Польские добровольцы в Украине показали, как уничтожают российских оккупантов. Видео

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Польские добровольцы, прибывшие в Украину на помощь в борьбе с российской агрессией, показали, как уничтожили оккупантов. Результатом работы военных стала сожженная российская техника в одном из населенных пунктов.

На видео добровольцы показывают уничтоженную бронетехнику и бензовоз оккупантов. Соответствующее видео опубликовано на YouTube.

Стоит отметить, что польские добровольцы стали одними из первых, кто выразил желание приехать в Украину, чтобы помочь в войне против российских оккупантов.

Напомним, добровольцы из Великобритании прибыли в Украину, чтобы помочь нашей стране в борьбе с российским агрессором. Большинство из них – бывшие военные с очень хорошей боевой подготовкой.

Видео дня

Президент Владимир Зеленский заявил, что поддержать Украину в войне, которую развязал президент России Владимир Путин, едут 16 тысяч добровольцев из разных стран мира.

Ранее сообщалось, что 4 марта в Украину прибыли ветераны спецназа Израиля, чтобы поддержать наше государство в войне, которую развязал президент России Владимир Путин

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