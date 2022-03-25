Польша планирует захватить запад Украины, а юг перешел на рубли: главные российские фейки за 25 марта

Каждый день миллионы украинцев сталкиваются с российской пропагандой. Она распространяется на телевидении, радио, в СМИ, социальных сетях, а также передается из уст в уста. Чтобы победить врага, мы должны противодействовать ему на всех фронтах. Поэтому подготовили вам очередную подборку российских фейков.

ФЕЙК: Голосование российской резолюции в Совбезе ООН показало, кому действительно безразлична гуманитарная ситуация в Украине

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Российская резолюция в Совбезе ООН не содержала ни одного упоминания о том, что именно РФ начала войну и создала гуманитарную катастрофу в Украине. Поэтому все члены Совбеза, кроме Китая, воздержались во время голосования. Россия не раз подавала "гуманитарные резолюции" по конфликтам, которые сама создавала, чтобы, если эти резолюции не одобряли страны НАТО, обвинить их в безразличии и отбелить себя.

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Альтернативная резолюция с полноценным освещением событий в Украине будет представлена на рассмотрение Совбеза в ближайшее время.

ФЕЙК : Польша планирует захватить западные области Украины под предлогом миротворческой миссии

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Один из старых нарративов РФ, нацеленный на создание раздора между Польшей и Украиной. Польша является одним из величайших союзников Украины в этой войне. Поляки снабжают оружие, продукты, принимают украинских беженцев и являются главными лоббистами украинских интересов в НАТО и ЕС.

Очевидно, что сближение Украины и Польши пугает РФ, поэтому их пропагандисты пытаются создать сопротивление польским идеям относительно введения миротворцев среди украинцев. Также такие фейки помогают успокоить население РФ, которое видит поддержку нарастающей со стороны стран запада Украины.

ФЕЙК: На Западе нет доступа к альтернативным источникам информации

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РФ отзеркаливает российскую реальность на западные страны. Согласно индексу свободы прессы , страны запада как раз самые либеральные: 8 из 10 стран с лучшим индексом – это западные страны. РФ, к слову, занимает 150 место из 180. Ее "соседями" являются Венесуэла, Конго и Бангладеш.

" Русофобия", о которой кричит российская пропаганда, – здоровая, и немного запоздалая реакция мира на преступления РФ.

ФЕЙК : Украина готовила медали за "Освобождение Крыма"

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Сразу видим, что российские пропагандисты так и не научились писать на украинском языке без ошибок. Награждаются не "Приказом", а "Указом". А Президент Украины имеет отчество Олександрович, а не "Александрович", как это пишется на русском — то есть В.О. Зеленский.

ФЕЙК : Автомобильный мост через Десну взорвали украинцы

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Вновь РФ пытается обвинить Украину в своих же преступлениях. Войска РФ разбомбили мост в Чернигове еще 23 марта, перекрыв единственный путь для эвакуации населения и доставки гуманитарных грузов. РФ пытается создать в Чернигове, который российские войска не могут взять уже месяц, ту же ситуацию, что и в Мариуполе — город морят голодом и систематически уничтожают.

ФЕЙК : Южные регионы Украины переходят на рубли

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Информация о планах РФ перевести оккупированные территории на рубли появилась еще 22 марта. Оккупанты пытаются быстро повторить сценарий ЛНР и ДНР на временно захваченных территориях Украины, но встречаются с тотальным сопротивлением населения. Мэр Херсона сообщил , что о рублях пока речь не шла. Еще и то, чтобы рубль действительно пошел в обращение, область должна быть признана оккупированной зоной и, соответственно, должны быть остановлены все казначейские счета.

ФЕЙК : Украина планировала подготовку к наступлению на Донбасс

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Видим возвращение пропагандистского нарратива о "вторжении" Украины на Донбасс. В качестве доказательств, как и в предыдущих таких фейках, предоставляются документы, в которых нет никаких намеков на какие-либо наступления. Можно понимать это как очередную попытку оправдания вторжения в Украину, особенно на фоне его неудачи.

Предостерегаем, что РФ ведет мощную информационную войну против Украины. В информационном поле каждый день появляется множество фейков (ложной информации). Чтобы обезопасить себя и близких, следите и распространяйте информацию только из официальных источников.

Официальные государственные каналы для получения информации:

- Офис Президента Украины

- Генеральный штаб Вооруженных сил Украины

- Главнокомандующий ВС Украины

- Кабинет Министров Украины

- Министерство обороны Украины

- Главное управление разведки Министерства обороны Украины

- Министерство внутренних дел

- Национальная полиция Украины

- Государственная служба чрезвычайных ситуаций (ГСЧС )

- Государственная пограничная служба Украины

- Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности

- Центр противодействия дезинформации

- Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины

- Сухопутные войска ВС Украины

- Военно-морские силы ВСУ

- Территориальная оборона ВСУ

- Национальный банк Украины

О движении транспорта и работе инфраструктурной отрасли:

- Министерство инфраструктуры Украины

- Укрзализныця

- Украеродвижение

- Укравтодор

- Международный аэропорт "Борисполь "

- Администрация морских портов Украины

- Международный аэропорт "Львов"

- Государственная служба Украины по безопасности на транспорте (ГСБТ)

Сохраняйте спокойствие и следите только за официальными страницами! Все будет Украина!

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!

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