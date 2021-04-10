Полозов назвал аргументы Путина для вторжения на Донбасс
Российский правозащитник Николай Полозов заявил, что Кремль может попытаться активировать военные действия на Донбассе, прикрываясь мнимой защитой граждан России, находящихся там.
Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. По его мнению, президент России Владимир Путин понял, что достичь успехов в возможных переговорах с США не получится из-за принципиальной и жесткой позиции президента Джо Байдена.
"Не секрет, что на протяжении последних семи лет активными темпами шла паспортизация граждан Украины, проживающих на оккупированных территориях "ДНР" и "ЛНР", российскими паспортами. По всей видимости, в Кремле считают, что уровень паспортизации достиг необходимого предела для того, чтобы можно было непосредственно ввести на эти территории российские войска", – сказал Полозов.
По его мнению, это может быть и реакция на те события, которые происходят непосредственно в Украине – речь идет о давлении со стороны украинских властей на главу партии ОПЗЖ Виктора Медведчука, в том числе в связи с закрытием телеканалов и с новым делом, связанным с его сотрудниками из организации "Украинский выбор".
Как сообщал OBOZREVATEL, экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак заявил, что Кремль изменил стратегию по Украине, поэтому уже в ближайшее время на Донбассе возможно обострение.